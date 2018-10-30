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Борьба с офшорами: в Украине может появиться новый налог

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Украинцев могут обязать платить подоходный налог и предоставлять государству отчетность за свои зарубежные активы. Соответствующий законопроект в рамках имплементации международных правил по борьбе с налоговым "уклонистами" обнародовали Минфин и НБУ.

Как сообщила UBR.ua координатор налогового комитета Европейской бизнес-ассоциации Наталья Артемчук, цель проекта – предотвращение вымывания дохода из стран, где он был создан. "Эта проблема особенно болезненна для стран с развивающейся экономикой, где многие предприниматели стремятся оптимизировать свою налоговую нагрузку и вывести доходы в страны с низкими налоговыми ставками – в офшоры", - отметила она.

После принятия этого закона, налоговый резидент Украины (физлицо) обязан будет включить в свою годовую налоговую декларацию прибыль, которую получила "контролируемая им иностранная компания" (КИК). Физлицо обяжут уплатить подоходный налог с прибыли своей загранфирмы (или своей доли в нем).

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В законопроекте дано определение "контролируемая компания". Таковой будут считать компанию, если физлицо:

  • владеет 50% и более зарубежного юрлица (в отдельных случаях – свыше 25%);

  • "осуществляет фактический контроль", который налоговики будут определять по ряду признаков: например, лицо осуществляет операции по банковскому счету КИК, или обозначено в качестве ее бенефициара во время открытия банковских счетов компании в зарубежном банке.

Налоги не нужно платить, если:

  • суммарный годовой доход контролируемых компаний не превышает €1 млн;

  • физлицо владеет публичной компанией, чьи акции котируются на фондовых рынках;

  • если КИК является добросовестной компанией, а не "налоговой прокладкой";

  • в стране регистрации физлицо платит налог на прибыль по ставке не ниже 13%;

  • ведут реальную экономическую деятельность, имеют персонал, основные фонды, ресурсы, капитал;

  • доля пассивных доходов в общей структуре доходов КИК не превышает 50%;

  • компания зарегистрирована в стране, с которой у Украины есть соглашение об избежании двойного налогообложения или об обмене налоговой информацией;

  • страна регистрации не числится в перечне "офшорных стран", утвержденном Кабмином.

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В случае принятия законопроекта Украина пополнит госбюджет за счет подоходного налога "уклонистов" на $1-1,5 млрд.

По данным аналитиков, объем осевших в офшорах "украинских" средств составляет $117-167 млрд. Ежегодно в офшоры выводится около $11-12 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 января 2019 года в Украине заменят налог на прибыль предприятий - налогом на выведенный капитал. Соответствующий законопроект №8557 подписал президент Петр Порошенко. Согласно документу, в Украине появится Реестр плательщиков налога на выведенный капитал, данные которого будут обнародоваться на сайте Государственной фискальной службы Украины.

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Тема
Налоги в Украине
Место
Украина
Объекты
налогиофшор
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