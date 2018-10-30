Борьба с офшорами: в Украине может появиться новый налог

Украинцев могут обязать платить подоходный налог и предоставлять государству отчетность за свои зарубежные активы. Соответствующий законопроект в рамках имплементации международных правил по борьбе с налоговым "уклонистами" обнародовали Минфин и НБУ.

Как сообщила UBR.ua координатор налогового комитета Европейской бизнес-ассоциации Наталья Артемчук, цель проекта – предотвращение вымывания дохода из стран, где он был создан. "Эта проблема особенно болезненна для стран с развивающейся экономикой, где многие предприниматели стремятся оптимизировать свою налоговую нагрузку и вывести доходы в страны с низкими налоговыми ставками – в офшоры", - отметила она.

После принятия этого закона, налоговый резидент Украины (физлицо) обязан будет включить в свою годовую налоговую декларацию прибыль, которую получила "контролируемая им иностранная компания" (КИК). Физлицо обяжут уплатить подоходный налог с прибыли своей загранфирмы (или своей доли в нем).

В законопроекте дано определение "контролируемая компания". Таковой будут считать компанию, если физлицо:

владеет 50% и более зарубежного юрлица (в отдельных случаях – свыше 25%);

"осуществляет фактический контроль", который налоговики будут определять по ряду признаков: например, лицо осуществляет операции по банковскому счету КИК, или обозначено в качестве ее бенефициара во время открытия банковских счетов компании в зарубежном банке.

Налоги не нужно платить, если:

суммарный годовой доход контролируемых компаний не превышает €1 млн;

физлицо владеет публичной компанией, чьи акции котируются на фондовых рынках;

если КИК является добросовестной компанией, а не "налоговой прокладкой";

в стране регистрации физлицо платит налог на прибыль по ставке не ниже 13%;

ведут реальную экономическую деятельность, имеют персонал, основные фонды, ресурсы, капитал;

доля пассивных доходов в общей структуре доходов КИК не превышает 50%;

компания зарегистрирована в стране, с которой у Украины есть соглашение об избежании двойного налогообложения или об обмене налоговой информацией;

страна регистрации не числится в перечне "офшорных стран", утвержденном Кабмином. Читайте: Налог на выведенный капитал в Украине: чем он грозит

В случае принятия законопроекта Украина пополнит госбюджет за счет подоходного налога "уклонистов" на $1-1,5 млрд.

По данным аналитиков, объем осевших в офшорах "украинских" средств составляет $117-167 млрд. Ежегодно в офшоры выводится около $11-12 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 января 2019 года в Украине заменят налог на прибыль предприятий - налогом на выведенный капитал. Соответствующий законопроект №8557 подписал президент Петр Порошенко. Согласно документу, в Украине появится Реестр плательщиков налога на выведенный капитал, данные которого будут обнародоваться на сайте Государственной фискальной службы Украины.