Верланов объявил о полной победе над налоговыми схемами с НДС

В Украине происходит реальная борьба с махинациями с налогом на добавленную стоимость, которая уже принесла реальные плоды.

Об этом рассказал глава Государственной налоговой службы Украины (ГНС) Сергей Верланов в интервью НВ.ua.

"На сегодня "схемы" с НДС практически ликвидированы. С самого начала работы новой ГНС мы проводили улучшение администрирования налога на добавленную стоимость, совершенствование риск-ориентированной системы, я эту работу начал со своей командой, еще будучи в должности заместителя министра финансов", – подчеркнул глава ГНС.

Сергей Верланов

По его словам, были приняты новые критерии риска и новая систему мониторинга налоговых накладных, что "сделало жизнь махинаторов гораздо сложнее".

"Неудивительно, что они теперь открыто воюют с командой налоговой… Это началось как узкопрофессиональная борьба, подобные материалы циркулировали в определенных СМИ и анонимных Telegram каналах с осени 2019 года. Но с недавних пор к этому присоединились уже действительно громкие имена", – заявил Верланов.

Глава ГНС также добавил, что он лично и его ведомство, примут участие в этих расследованиях и докажут, что это искажение, фейки и вещи, которые абсолютно не соответствуют действительности.

"22 апреля мы уже будем иметь полную аналитику по марту и сможем продемонстрировать скептикам, что времена махинаций с НДС остались в прошлом", – рассказал глава налоговой.

Он добавил, что предварительные данные таковы, что объем схемного кредита в марте будет стремиться к нулю. И, по его словам, это будет самое низкое значение в истории Украины.

"Если посмотреть исторические данные, то фактически за время каденции новой налоговой, после того как мы начали администрировать налоги эффективность администрирования НДС повысилась на 14%. В деньгах, если сравнивать с прошлым годом, мы собрали на 20 миллиардов гривень больше, при том, что база налогообложения почти не изменилась. Это, условно говоря, если сравнивать с производством, у вас те же четыре станка, те же 15 человек, которые работали в прошлом году, ничего не изменилось, а производительность и результат существенно выросли", – подчеркнул Верланов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Верланов заявлял, что в Украине, несмотря на замедление экономики, план по налогу на добавленную стоимость выполнили, а подакцизные товары выводят из тени. Глава ГНС также сказал, кто автор фейка о якобы потерях 5 млрд грн на схемах с НДС.