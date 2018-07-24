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Борьба с контрабандой леса: украинцы объяснили, почему власть дала заднюю

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Большинство украинцев считают, что президент Петр Порошенко ветировал законопроект о борьбе с контрабандой леса, поскольку таким образом власть отстаивает личные интересы.

Соответствующего мнения придерживаются 60% респондентов, свидетельствует опрос OBOZREVATEL.

Еще 21% опрошенных считают, что глава государства не поддержал законопроект о контрабанде украинского леса, поскольку пытается сохранить условия Зоны свободной торговли с Европейским Союзом.

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В то же время 10% респондентов уверены в том, что Порошенко предложит свой план по борьбе с вырубкой леса.

При этом 7% опрошенных заявили, что законопроект о контрабанде леса был ветирован из-за заговора.

Участие в соответствующем опросе приняли более 3,6 тысячи человек.

OBOZREVATEL

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине июня премьер-министр Владимир Гройсман публично объявил масштабный бой контрабанде. Тогда глава правительства озвучил основные схемы преступников, которые в ближайшее время будут сломлены.

Спустя две недели к борьбе подключилась и Верховная Рада, поддержав законопроект №5495, предусматривающий более жесткие наказания за экспорт леса-кругляка из Украины. За документ во втором чтении и в целом проголосовали 234 народных депутата. Инициативу нардепов поддержали и в Кабмине, рекомендовав президенту подписать данный закон.

23 июля Порошенко наложил вето на законопроект №5495, который предусматривает введение уголовной ответственности за контрабанду леса. Авторы законодательной инициативы раскритиковали его решение.

Читайте все новости по теме "Контрабанда в Украине" на Обозревателе.

Темы
Контрабанда в УкраинеВырубка леса в Украине
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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