Booking массово уволит сотрудников: в чем причина

Четверть сотрудников сервиса бронирования отелей Booking.com попадут под сокращение.

Об этом говорится в заявлении, которое компания-владелец сервиса подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, передает Bloomberg.

Booking Holding сократит около четырех тысяч сотрудников Booking.com. Всего для сервиса работают около 17 500 человек по всему миру.

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Причиной сокращений стал коронавирус. По данным агентства, в разговоре с сотрудниками глава Booking Holding Гленн Фогель назвал пандемию "крупнейшим социальным и экономическим кризисом нашего времени".

Генеральный директор добавил, что пандемия сильно ударила по бизнесу Booking, и туристическая отрасль в целом остается под "значительным давлением".

"В душе я долгое время надеялся, что этого не произойдет. Однако ничто не может смягчить влияние, которое этот кризис оказал и будет продолжать оказывать как на индустрию туризма, так и на наш бизнес", – заявил Фогель.

В апреле и мае о сокращении примерно четверти персонала из-за пандемии сообщили сайт рекомендаций для путешественников Tripadvisor и сервис аренды жилья Airbnb.

Как сообщал OBOZREVATEL, распространение COVID-19 резко сократило туризм, в то же время остановив большинство деловых поездок в пользу видеоконференций и другой удаленной работы. Авиакомпании объявили об огромных сокращениях рабочих мест, гостиницы закрылись.