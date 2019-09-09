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10 сентября • обновлено в 06:47
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"Большой вызов!" У Зеленского намекнули на судьбу бюджета Украины

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Верховная Рада уже на этой пленарной неделе планирует рассмотреть вопрос относительно Государственного бюджета на 2020 год.

"На пленарной неделе с 17 по 20 сентября планируется рассмотреть еще 38 вопросов, в частности – о Государственном бюджете Украины на 2020 год", – сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков, передает "Укринформ".

"Напоминаю еще раз, что до 15 сентября Кабинет министров Украины должен внести в Верховную Раду Украины проект бюджета на следующий 2020 год", – добавил спикер.

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По его словам, это станет большим вызовом как для нового Кабинета министров, так и для Верховной Рады.

"Прошу комитеты так организовать свою работу, чтобы были связаны разбирательства всех альтернативных законопроектов, поданных в соответствии с регламентом", – резюмировал Разумков.

Совет уже на этой пленарной неделе планирует рассмотреть вопрос относительно Государственного бюджета на 2020 год

Совет уже на этой пленарной неделе планирует рассмотреть вопрос относительно Государственного бюджета на 2020 год

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Как писал OBOZREVATEL, в июле 2019 поступления в бюджет Украины перевыполнили планы, однако в целом с начала года образовался дефицит в 21,9 млрд грн.

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Тема
Госбюджет-2020
Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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