"Большой вызов!" У Зеленского намекнули на судьбу бюджета Украины

Верховная Рада уже на этой пленарной неделе планирует рассмотреть вопрос относительно Государственного бюджета на 2020 год.

"На пленарной неделе с 17 по 20 сентября планируется рассмотреть еще 38 вопросов, в частности – о Государственном бюджете Украины на 2020 год", – сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков, передает "Укринформ".

"Напоминаю еще раз, что до 15 сентября Кабинет министров Украины должен внести в Верховную Раду Украины проект бюджета на следующий 2020 год", – добавил спикер.

По его словам, это станет большим вызовом как для нового Кабинета министров, так и для Верховной Рады.

"Прошу комитеты так организовать свою работу, чтобы были связаны разбирательства всех альтернативных законопроектов, поданных в соответствии с регламентом", – резюмировал Разумков.

Совет уже на этой пленарной неделе планирует рассмотреть вопрос относительно Государственного бюджета на 2020 год Stockworld

Как писал OBOZREVATEL, в июле 2019 поступления в бюджет Украины перевыполнили планы, однако в целом с начала года образовался дефицит в 21,9 млрд грн.

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