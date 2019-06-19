"Большой обман миллионов украинцев": в Кабмине резко раскритиковали тарифы

Министр юстиции Павел Петренко обвинил местных поставщиков коммунальных услуг в обмане миллионов украинцев.

"Украинцы имеют право, согласно Конституции, платить за то, что приобрели или потребили", – сообщил Петренко во время заседания правительства в среду, 19 июля.

"Абсолютное большинство вопросов, которые задают люди, когда приходят на прием и консультации, почему мы должны платить за воздух? Почему пенсионерка, живущая в городе Смела в хрущевке с холодными стенами, зимой должна платить 4000 гривен за тепло, которое ей не качественно предоставляют?" – добавил министр.

По его словам, большая часть этой суммы – покрытие потерь на доставку тепла и прогрев воздуха.

"Мы как Министерство юстиции идем в суды, чтобы доказать местным властям, что они делают приписки и фактически накручивание того, что люди не потребляли", – сообщил Петренко.

Министр подчеркнул, что экономически обоснованный тариф на отопление, определенный независимым регулятором, составляет 1300 гривен за гигакалорию.

"Почему, например, в Кировоградской области должны платить 2100 гривен – почти в два раза больше. В Волынской – 1800 гривен. Это фактически большой обман местными поставщиками миллионов украинцев", – резюмировал Петренко.

Большая часть суммы в платежках – покрытия потерь на доставку тепла и прогрев воздуха подробности

Напомним, что с 1 ноября 2018 года газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр.

Повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

14 марта 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" заявил о возможности не поднимать цены на газ с 1 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 апреля команда Владимира Зеленского призвала "Нафтогаз" и Кабинет министров провести консультации с МВФ и снизить цену на газ для населения с 1 мая.

НАК и правительство уже достигли соглашения о снижении цены на газ в мае, но оно предусматривает, что цена увеличится, если рыночные цены снова будут выше установленного Кабмином уровня.

14 июня НАК "Нафтогаз Украины" рассчитал новую цену природного газа для населения – она составит 5553,89 гривни за 1 тысячу кубометров. Соответствующий тариф указывается без учета налога на добавленную стоимость, наценки поставщика и стоимости доставки.

Таким образом, в июне цена газа, по которой "Нафтогаз" продает его газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, уменьшится на 7,3%. Это на 436,11 гривни меньше по сравнению с маем.

В итоге стоимость отопления и горячей воды может в среднем по стране снизится на 15-20%. Кабинет министров уже через неделю примет постановление, которое ограничит максимальные тарифы на тепло и горячую воду.

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