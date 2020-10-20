Большинство украинцев выступили против свободной экономической зоны на Донбассе

Большинство украинцев не поддерживают предоставление статуса свободной экономической зоны Донецкой и Луганской областям.

В частности, против создания СЭЗ на Донбассе выступили 45,3% опрошенных граждан. Поддержали соответствующую инициативу 33,5%, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии.

На западе Украины поддержали такое предложение 27,1% опрошенных, а выступают против – 53,1%; в центре – 28,1% и 50,8% соответственно; на юге – 37,1% и 32,7%; на востоке – 45,8% и 35,5%.

45% опрошенных не поддерживают предоставление статуса СЭЗ Донецкой и Луганской областям

За предоставление статуса свободной экономической зоны Донецкой и Луганской областям выступили 19,8% избирателей "Слуги народа", против – 50,6%.

Среди избирателей партии "Европейская солидарность" – 11,3% и 79,6% соответственно; среди сторонников ОПЗЖ – 68,2% и 17,6%; среди избирателей "Батьківщини" – 40,7% и 50,2%.

Большинство украинцев не поддерживают предоставление статуса СЭЗ Донецкой и Луганской областям

Таким образом, большинство украинцев не поддерживают создание свободной экономической зоны на Донбассе, однако дали положительный ответ на остальные четыре вопроса президента Владимира Зеленского.

Вопросы Зеленского.

Как писал OBOZREVATEL:

13 октября Зеленский записал обращение к украинцам, призвав их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября, чтобы в том числе ответить на пять важных для общества вопросов.

В Офисе президента отметили, что опрос не будет иметь юридических последствий, а таким образом власть хочет позволить украинцам самостоятельно определить свои базовые ожидания о курсе развития страны.