Украинцы существенно обеднели за месяц: появились данные свежего опроса

Больше половины украинцев обеднели за последние полгода: согласно проведенному опросу – 61% респондентов стали беднее за последний месяц.

Соответствующее исследование было проведено Социологической группой "Рейтинг" с 10 по 12 апреля.

Так, 51% респондентов почувствовали ухудшение экономического положения своей семьи за последнее полугодие, у 42% оно осталось неизменным и 6% заявили об улучшении.

Если говорить об изменениях в финансовой ситуации в близкой перспективе, то 61% опрошенных почувствовали ухудшение в течение последнего месяца, 35% не ощущают изменений и лишь 3% сообщили об улучшении.

Социологи отметили, что более пессимистичными в своих оценках были люди старшего возраста и бедные граждане.

На вопрос об экономических перспективах государства в ближайшее полугодие, 68% ответили, что ситуация ухудшится, 13% не прогнозируют никаких изменений, 9% видят улучшение ситуации.

Всего методом телефонного интервью было опрошено 2 тыс. респондентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине продлили карантин до 24 апреля и ввели ЧС по всей стране. Позже в Кабмине сообщили, что часть карантинных мер может действовать в Украине до сентября.