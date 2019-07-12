Большинство нелегалов – из Украины: в ЕС озвучили печальную статистику по "заробитчанам"

Правительство Чехии сообщило, что большинство нелегальных мигрантов являются гражданами Украины.
В частности, украинские "заробитчане" составили около 80% нелегальных работников на всей территории страны, говорится в сюжете "ТСН".
По официальным данным Министерства труда и социальных дел Чехии, в 2018 году в стране нелегально трудились 3800 иностранцев.
Эксперты отмечают, что проблема заключается в недостаточной гибкости официальной системы трудоустройства иностранцев, в том числе и украинцев.
В частности, работодатели стремятся уложиться в сроки исполнения заказов, и поэтому готовы рисковать с нелегальным трудоустройством, несмотря на штрафные санкции.
Правительство Чехии сообщило, что большинство нелегальных мигрантов являются гражданами Украины
Как сообщал OBOZREVATEL, главное последствие трудовой миграции для Украины – сокращение населения. Как заявил министр иностранных дел Павел Климкин, ежемесячно на заработки уезжает около 100 тыс. украинцев.
В то же время министр соцполитики Андрей Рева отметил, что в миграции находятся 3,2 млн человек, а проблема коснулась 9 млн граждан (в том числе детей заробитчан).
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