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Большинство нелегалов – из Украины: в ЕС озвучили печальную статистику по "заробитчанам"

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Правительство Чехии сообщило, что большинство нелегальных мигрантов являются гражданами Украины.

В частности, украинские "заробитчане" составили около 80% нелегальных работников на всей территории страны, говорится в сюжете "ТСН".

По официальным данным Министерства труда и социальных дел Чехии, в 2018 году в стране нелегально трудились 3800 иностранцев.

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Эксперты отмечают, что проблема заключается в недостаточной гибкости официальной системы трудоустройства иностранцев, в том числе и украинцев.

В частности, работодатели стремятся уложиться в сроки исполнения заказов, и поэтому готовы рисковать с нелегальным трудоустройством, несмотря на штрафные санкции.

Правительство Чехии сообщило, что большинство нелегальных мигрантов являются гражданами Украины

Правительство Чехии сообщило, что большинство нелегальных мигрантов являются гражданами Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, главное последствие трудовой миграции для Украины – сокращение населения. Как заявил министр иностранных дел Павел Климкин, ежемесячно на заработки уезжает около 100 тыс. украинцев.

В то же время министр соцполитики Андрей Рева отметил, что в миграции находятся 3,2 млн человек, а проблема коснулась 9 млн граждан (в том числе детей заробитчан).

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Темы
Трудовая миграция из Украины Украинцы в эмиграции
Место
Чехия
Теги
трудовая миграция мигранты
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Так ради этого скакали, быть нищими и всеми презираемыми)))
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Putin Serjio
Putin Serjio
Гастарбайтеры
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Так и безвиз отберут ))
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