"Большие деньги": Зеленский рассказал, чего хочет от Ахметова

Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет добиться от олигарха Рината Ахметова инвестиций в медицину и инфраструктуру Донбасса.

"Встретились с Ахметовым, поставили условие, что мы отменим Роттердам+, и мы его отменили. И что на каждого олигарха будет большая мощная финансовая нагрузка", – сообщил Зеленский, свидетельствует YouTube-канал "Зе! Президент".

"Он купил 200 скорых для детских больниц. И будем презентовать ему инвестиционный документ, чтобы он вкладывался, хотя он об этом еще не знает, чтобы он вкладывал большие деньги в медицину. И будет вкладывать он деньги в инфраструктуру Донбасса", – добавил глава государства.

По его словам, это "нормальный формат работы с олигархами".

"Они должны много денег инвестировать в Украину, денег, которые они разными путями заработали, но на которых нет криминала. Потому что, если есть криминал, то будем сажать", – резюмировал Зеленский.

Зеленский хочет добиться от Ахметова инвестиций в медицину и инфраструктуру Донбасса

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона №10376, которым предлагается отложить до 1 июля 2020 года введение нового рынка электроэнергии.

"К сожалению, за два года не было проведено соответствующей работы по подготовке к новому рынку", – прокомментировал инициативу президента его представитель в Кабинете министров Андрей Герус.

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