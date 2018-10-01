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МирСпорт

Больше пива ночью: в России придумали нелепый метод борьбы с санкциями США

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В России Министерство промышленности и торговли предложило в рамках ответных мер на санкции США разрешить продажу пива в алюминиевых банках ночью, а также отменить запрет на торговлю им в киосках и ларьках.

Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на законопроект, в документе сказано, что эти меры необходимы для поддержки российских производителей алюминиевой продукции, которые попали под санкции и столкнулись из-за этого с сокращением спроса.

Против идеи Минпромторга выступила Федеральная антимонопольная служба РФ, где заявили об ущемлении интересов производителей других видов тары. Издание отмечает, что кроме того, это предложение якобы идет вразрез с политикой РФ по поддержанию здорового образа жизни.

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Больше пива ночью: в России придумали нелепый метод борьбы с санкциями США

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в правительстве США заявили, что к ближайшему окружению президента РФ Владимира Путина будут применены новые санкции, если Москва будет вести "злонамеренную" деятельность на мировой арене.

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Тема
Санкции против России
Место
Россия
Объекты
санкции пивоРоссияСША
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Kozak Ladya
Kozak Ladya
Да что там кацапу пиво.Разве что с будуна. Ему бояру минимум в литровых нада, или стекломой.
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