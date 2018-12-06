Больше не верят: в России потеряли надежду на высокие цены на нефть

Всемирный банк прогнозирует среднюю стоимость нефти марки Brent на ближайшие три года на уровне 71 доллара за баррель. При этом в российском правительстве исходят из того, что котировки черного золота в долгосрочной перспективе будут не выше 55 долларов.

"Причина такого шага понятна: никто в кабинете министров не хочет повторения истории 2014-2016 годов, когда котировки рухнули со 106 до минимума в 32 доллара и стране, ориентированной в первую очередь на экспорт углеводородов, пришлось думать, как снизить зависимость от динамики цен на нефть", – сообщают "РИА Новости".

В то же время российское правительство оставило в силе бюджетное правило, в соответствии с которым все дополнительные доходы от экспорта нефти будут зачисляться в Фонд национального благосостояния.

Таким образом, если Всемирный банк окажется прав, а российский нефтяной экспорт останется на сегодняшнем уровне (свыше 35 миллионов баррелей в год. – Ред.), российская подушка безопасности увеличится на 3,3 миллиарда долларов.

Напомним, цена фьючерса на баррель нефти Brent с поставкой в январе 2019 года опустилась до 61,64 доллара. Это является самым низким показателем с начала 2018 года. Одновременно с этим годовой минимум также обновила цена американского сорта WTI – 52,95 доллара за баррель.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудничество между Россией и Саудовской Аравией теперь влияет на значительную долю глобального рынка нефти. Высокие цены на топливо означают, что приходится уступать долю на рынке другим нефтедобытчикам. При этом Саудовская Аравия легко идет на эти жертвы, поскольку для сбалансированного бюджета ей требуется, чтобы нефть стоила 70 долларов за баррель; Москва же достигает баланса даже при 40 долларах за баррель.

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