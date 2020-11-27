Больше денег генпрокурору, меньше – на пенсии и учителям: чем отличился новый законопроект о бюджете-2021

В проекте госбюджета Украины на 2021 год ко второму чтению урезали финансирование Минобразования на 4 млрд грн, Пенсионного фонда на 8,5 млрд грн и увеличили на 2 млрд грн расходы на Офис генпрокурора.

OBOZREVATEL разобрался, что еще изменило правительство в документе ко второму чтению после консультаций с МВФ.

Отмечается, что в новом проекте бюджета увеличили прожиточный минимум для определения должностного оклада для прокуроров до 1600 грн (+600 грн). Это привело к увеличению расходов на прокуратуру на 2 млрд гривен. Ранее вокруг этого вопроса разгорелся скандал. Генпрокурор Ирина Венедиктова просила не снижать прожиточный минимум для прокуроров, иначе это поставит под вопрос функционирование Офиса генпрокурора.

Наибольшую экономию по расходам (8,5 млрд грн) в новой версии бюджета, по сравнению с первым чтением, правительство планирует обеспечить за счет выплаты пенсий.

Одна из причин – переноса сроков повышения минимальной заработной платы (до размера которой привязаны размер части пенсионных выплат) до 6500 грн с 1 июля на 1 декабря 2021 года.

Топ-15 программ по уменьшению объема финансирования Законопроект о бюджете на 2021 год

Предлагается увеличить расходы:

Министерства внутренних дел – на 797,4 млн грн,

Госпотребслужбы – на 538,1 млн грн,

Министерства иностранных дел – на 498,2 млн грн,

Министерства здравоохранения – на 3,946 млрд грн,

Министерства энергетики – на 350 млн грн,

Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов – на 491,1 млн грн,

Министерства инфраструктуры – на 2,405 млн грн,

Министерства молодежи и спорта – на 427,3 млн грн,

Министерства культуры и информационной политики – на 1,146 млрд грн

Государственного космического агентства – на 549,5 млн грн.

Предлагают сократить расходы:

Государственного управления делами – на 130 млн грн,

на государственные капитальные расходы касательно разработки и реализации инвестиционных проектов – на 1,129 млрд грн,

Министерства образования и науки – 4,097 млрд грн,

Пенсионного фонда – на 8,5 млрд грн,

Государственного фонда регионального развития – на 4,86 млрд грн.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что показатели доходов и расходов проекта бюджета изменили:

Доходы – 1,92 трлн грн (было 1,071 трлн);

Расходы – 1,328 трлн грн (было 1,350 трлн);

Дефицит сектора общего государственного управления по отношению к ВВП – 5,24% (было 5,8%);

Дефицит государственного бюджета – 5,5% (было 6%).

Добавим, в бюджете-2020 дефицит был на уровне 7,5%.

Также сдвинули сроки увеличения минимальной зарплаты.

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