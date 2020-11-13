'Большая стройка': как белорусы в Украине строят дороги и экономят госбюджету миллиона гривен

Широкомасштабная программа "Большая стройка", которая предусматривает достройку или строительство с нуля целого ряда критически важной инфраструктуры, начиная от школ и больниц – и заканчивая дорогами – является предметом гордости президента Украины Владимира Зеленского. Похоже, он стремится войти в историю как государственный деятель, во время каденции которого в нашем государстве наконец появились современные и качественные дороги, а не то, что водители привыкли называть "направлением". На реализацию амбициозной программы выделяются немалые средства. Так, в 2020 году запланировано потратить около 120 млрд гривен. Следующий же год и вовсе должен стать рекордсменом: на воплощение программы "Большая стройка" в жизнь планируется выделить более 150 млрд грн. При этом, программа активно реализуется по всем регионам Украины. И в частности – на Черниговщине, о состоянии дорог которой среди опытных водителей и местных автомобилистов ходят легенды. Или точнее – страшные истории. Когда Черниговская область сможет избавиться от плохой славы региона, отстающего по качеству дорог, кто сейчас работает на ключевых транспортных артериях области – разбирался OBOZREVATEL.

В рамках программы президента Украины "Большая стройка" в 2019-2020 годах в Черниговской области было объявлено 39 тендеров. 5 из них – на проведение капитального ремонта, остальные предусматривают текущие ремонты различной сложности.

По словам руководителя Службы автомобильных дорог в Черниговской области Романа Смияненко, в этом году работы на дорогах региона проводятся в десять раз интенсивнее – и, надеется чиновник, они будут завершены точно в срок.

"В этом году по программе президента "Большая стройка" мы планируем отремонтировать 196 км дорог в Черниговской области. Это амбициозный план. Сейчас выполнено процентов 80 от запланированных объемов работ, и мы продолжаем строить дальше. Если позволит погода, закончим все вовремя", - говорит Смияненко.

По его словам, в 2020 год стал прорывным для Черниговщины в плане дорожного строительства: до этого дорогам в области внимания практически не уделялось. Поэтому работы накопилось немало.

"Учитывая то, что прошлые лет 10-15 почти ничего не делали, то такими темпами для того, чтобы привести все в более или менее нормальное состояние, нам нужно строить лет 5. Так как на балансе Службы автомобильных дорог в Черниговской области - почти 3 тысячи км. В этом году мы делаем 196 км, в прошлом году сделали всего 20. Увеличение – почти в десять раз. Вроде неплохие показатели. Но по сравнению с тем, что надо сделать – нам есть к чему стремиться", - рассказал Смияненко.

Какой будет ситуация в следующем году и прибавится ли работы у дорожно-строительных компаний, работающих на Черниговщине, глава региональной Службы автомобильных дорог пока сказать не может. Говорит, это будет зависеть от решений Кабмина, согласно которым планы работ на следующий год будут составлять на местах.

Сейчас же чиновник утверждает: наконец дождались реализации очень важных для Черниговщины объектов. В этом году их 10. К примеру, активно проводятся работы по капремонту автомобильной дороги государственного значения Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка. Общая ожидаемая стоимость всех тендерных закупок по этой дороге за последние 2 года составляет более 1,5 миллиарда гривен. Масштабные работы проводятся также на автомобильной дороге государственного значения Т-25-27 Бобровица-Свидовец-Новый Быков-Ичня. Только 2 тендера на проведение на этой дороге текущему среднему ремонту "затянут" на 840 млн грн. По крайней мере такая ожидаемая стоимость была указана в тендерной документации.

И самым крупным проектом, который удается реализовывать в рамках программы "Большая стройка" в 2020-м, Роман Смияненко считает ремонт дороги Р-67 Нежин-Прилуки.

"Самый крупный проект в нашей области в этом году – это дорога Нежин-Прилуки. В целом мы ремонтируем 75 км. В этом году заканчиваем 54 км, а с марта, когда будет благоприятная для таких работ погода, "добьем" остаток", - говорит Смияненко.

Среди компаний, задействованных в дорожных работах на Черниговщине, подавляющее большинство – украинские. Впрочем, часть объектов делают компании с зарубежным "корнями". На той же трассе Нежин-Прилуки, например, работы выполняет "Совместное украинско-немецкое предприятие "Автострада". А на трассе М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи трудятся азербайджанская компания AzVirt и белорусский Дорожно-строительный трест №2, Гомель . Относительно обоих у главного "дорожника" области – только положительные впечатления.

"У нас работает азербайджанская компания AzVirt, они выиграли тендер на работы на трассе М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи. Это международный контракт, они строят за деньги международных организаций, имеющих собственный технадзор – компании из Южной Кореи... На этой же дороге небольшой объект – 7-километровый участок недалеко от белорусской границы – в этом году делает ДСТ №2, Гомель. Это компания белорусская, но из белорусского там – только техника, поскольку работают на их объекте профессиональные дорожники из Украины . Эта компания уже не первый год работает на украинском рынке – и работает очень качественно", - рассказал Смияненко.

При этом, государственная компания, которая входит в дорожно-строительный холдинг "Белавтодор", - ДСТ №2, Гомель, выполняет взятые на себя обязательства качественно и своевременно, невзирая ни на какие форс-мажор и потрясения. К примеру, протесты в соседней стране, которые начались после объявления результатов выборов президента Беларуси – и продолжаются до сих пор – никоим образом не повлияли на то, как ДСТ №2, Гомель работает на украинских дорогах, и не отразились ни на качестве, ни на сроках выполнения работ.

И не удивительно. Основанный еще в октябре 1969 года, ОАО "Дорожно-строительный трест №2, Гомель" в прошлом году отпраздновал свой 50-летний юбилей. За десятилетия существования компания выросла до одного из крупнейших дорожно-строительных трестов в Республике Беларусь, который ежегодно выполняет работ на сумму более 65 млн долларов. За время существования ДСТ №2, Гомель построил и провел капремонты на более чем 10 тысячах км автодорог различных категорий, сдал в эксплуатацию 9 крупных титульных мостов общей протяженностью 3500 погонных метров и 107 малых мостов и путепроводов, построил более 50 тыс. квадратных метров жилья.

Компания оснащена парком современной дорожно-строительной техники и оборудования мировых производителей ("Benninghoven", "Wirtgen", "Vogel", "Caterpillar", "Bomag", "Braining", "JCB") общей численностью около 450 единиц, укомплектована квалифицированными кадрами, использует в работе передовые ресурсосберегающие и экологически чистые технологии.

Качество, безопасность труда, экологическая безопасность – главные категории, на которых построена вся организация работ в ОАО "Дорожно-строительный трест №2, Гомель", где внедрены интегрированные системы менеджмента качества ISO 9001-2001, экологического управления ISO 14001-2005 и управления охраной труда ISO 18001-2005.

На Черниговщине белорусы действительно только начинают заходить. В 2019-2020 годах ДСТ №2, Гомель реализовал в области два проекта на международной трассе М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи: текущие средние ремонты на участках км 192+000 - км 203+560 и км 203+560 - км 204+980 на общую сумму 108 461 250 грн. При этом конкуренты вряд ли рады этому обстоятельству. Ведь, например, первый тендер белорусская компания выиграла, снизив ожидаемую стоимость на 19%, до 93,9 млн грн – и сэкономив государственному бюджету почти 22 миллиона гривен. К тому же, участие этой компании позволило создать реальную конкуренцию среди участников, давно работающих на Черниговщине – и часто лишь создававших видимость соревнования. Теперь же они вынуждены реально снижать свои предложения – и только в двух тендерах по дороге М-01 это позволило сэкономить 40 млн грн бюджетных средств!

В отличие от Черниговщины, в других регионах Украины ДСТ №2 работает уже давно, с 2004 года, когда эта компания работала на строительстве участка международной автодороги М-05 Киев-Одесса. Один из последних масштабных проектов белорусская компания реализует прямо сейчас: в 2019 году она выиграла тендер на строительство участка новой автодороги Северный обход г. Ровно.

Сумма этого контракта составляет 745 999 000 грн., Что почти на 10% меньше ожидаемой стоимости строительства, которая составляла 822 467 000. То есть только на этом проекте белорусы сэкономили для украинского бюджета почти 80 млн грн. И с декабря прошлого года ДСТ №2, Гомель строит новую шестикилометровую асфальтобетонную дорогу на две полосы в каждом направлении на Ривненщине.

По замыслу проекта, Северный обход имеет значительно улучшить транспортную ситуацию в Киеве и Ривненском районе, позволит освободить областной центр от транзитных автомобилей, следующих по трассе М-06 со стороны Житомира и Киева в направлении Луцка, будет способствовать оживлению экономической сферы как местных территориальных общин, по территории которых будет пролегать этот путь, так и области в целом.

Качественные дороги Украине жизненно необходимы. А если их строить еще и по реальным, а не завышенным ценам, без закладки традиционных "откатов", которые обходятся государству в миллиарды дополнительных расходов – уже через несколько лет разбитые дороги в нашей стране станут историей. И участие таких компаний, как ДСТ №2, Гомель – приближает наше государство к осуществлению этой мечты.