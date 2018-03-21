"Большая двадцатка" определилась с позицией по криптовалютам

Финансовые политики из стран "Большой двадцатки" (G20) пришли к решению о необходимости мониторинга ситуации с криптоактивами, сделав шаг к началу регулирования быстро развивающейся отрасли на более позднем этапе.

"Мы призываем международные органы по стандартизации (SSB) продолжать мониторинг криптоактивов и их рисков в соответствии с их мандатами", – сообщает Reuters со ссылкой на коммюнике лидеров G20.

Страны "Большой двадцатки" также приветствовали новые стандарты, которые будут предложены Целевой группе по финансовым мероприятиям по борьбе с отмыванием денег (FATF).

В частности, призывы к согласованным действиям со стороны G20 были вызваны резкими колебаниями в цене биткоина – самой известной из множества цифровых валют – и опасениями, что они могут быть использованы для уклонения от налогов, отмывания денег, финансирования терроризма или мошенничества с инвесторами.

В то же время пока никаких конкретных действий страны "Большой двадцатки" не предприняли. В G20 называют криптоактивы слишком маленькой силой, чтобы поставить под угрозу финансовые рынки.

"Их совокупная рыночная стоимость на пике составляла менее одного процента от мировой экономики", – заявила глава Совета по финансовой стабильности Марк Карни.

При этом председатель Центрального банка Аргентины Федерико Штурценеггер отметил, что "Большая двадцатка" может уже в июле представить первые предложения по регулированию сегмента криптоактивов.

Как сообщал "Обозреватель", Кабмин готовится признать майнинг криптовалют отдельным видом экономической деятельности.