Поставки российского газа из Болгарии в Грецию приостановлены из-за аварии на газопроводе в районе газоизмерительной станции "Кулата".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на "Булгартрансгаз". Причиной аварии стало нарушение целостности трубы. Пострадавших нет. Лопнувшую секцию изолировали, ведутся аварийно-восстановительные работы.

Греция получает природный газ со стороны Болгарии, Турции, а также в сжиженном виде через терминал Revithoussa LNG компании DESFA.

Через Болгарию в Грецию поступает российский газ, поставляемый по газопроводу "Турецкий поток".

"Газпром экспорт" осведомлен о ситуации на газопроводе из Болгарии в Грецию и находится в непрерывном контакте со своими партнерами. Компания ожидает от болгарской стороны информацию о сроках завершения ремонтных работ", – прокомментировали ситуацию в компании.

Газопровод "Турецкий поток" запустили в начале января. Он состоит из двух ветвей, предназначенных для поставок российского газа турецким потребителям и для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Турция 27 июля второй раз с начала лета остановила прокачку газа по трубопроводу "Турецкий поток".