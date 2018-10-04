''Болезненный удар'': россиянам предрекли массовое обнищание в 2019 году

В России из-за повышения НДС в 2019 году население недосчитается 500 млрд рублей (216 млрд грн) в своих кошельках. Кроме того, порядка 2 млн будущих пенсионеров не получат своих пенсий, что эквивалентно примерно 300 млрд рублей (346 млрд грн).

Таковы результаты макроэкономического анализа российского Альфа-банка. Специалисты ожидают, что рост потребления домохозяйств замедлится с 3% в текущем году до 1,5% в 2019 году, а ВВП вырастет всего на 0,8% против 1,3%, передает "Рамблер".

По оценкам аналитиков, покупательная способность россиян сократится на 800 млрд рублей. В среднем каждый житель РФ старше 18 лет отдаст на реформы правительства 6,6 тыс. рублей (2,8 тыс. грн), а среднестатистическое домохозяйство недосчитается почти 20 тысяч (8,6 тыс. грн).

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"Болезненный удар по доходам граждан рикошетом заденет потребительский спрос. Банк прогнозирует, что рост потребления, и без того достаточно скромный, замедлится вдвое — с 3% в этом году до 1,5% в 2019-м. Вялая активность покупателей, в свою очередь, заставит компании повременить с индексацией зарплат и набором новых сотрудников", - сказано в материале.

Эксперты компании полагают, что безработица в будущем году не опустится ниже 4,5 — 4,6%. При этом хорошая новость заключается в том, что слабый экономический рост снижает инфляционные риски. Это будет удерживать ЦБ от повышения ставки, следовательно, кредиты будут оставаться относительно дешевыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин заявил, что экономика страны пройдет низшую точку роста в I квартале 2019 года на фоне решения о повышении НДС.