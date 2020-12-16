В Украине размер теневой экономики достигает более одного годового бюджета страны, а 62% предприятий работают исключительно с наличными.

Таковы результаты исследования украинской экономики проведенные компанией Ernst&Young представила в своем телеграмм-канале нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

"Хотите ужасающей статистики о теневой экономике? Здравствуйте защитникам ФЛПоферм. Более одного годового бюджета Украины – в тени. 62% предприятий работают исключительно с наличными. По результатам исследования украинской экономики, 846 млрд гривен или 23,8% от официального ВВП за 2018 год, находится в тени, из них: 19,7% ВВП (702 млрд грн) составляет наличная теневая экономика, 4,1% ВВП (144 млрд грн) – домашнее производство товаров для собственного конечного использования, то есть – неденежная теневая экономика", – написала нардеп.

Исследование показывает, что 26,2% объема наличной теневой экономики (это 5,3% ВВП или 190 млрд гривен) – это расчеты, где инициаторами расчета наличными являются обе стороны – и продавец, и покупатель.

А остальные (73,8%) общего объема украинского теневой экономики (или 14,4% ВВП – 512 млрд грн) – это наличные расчеты, инициатором которых является продавец.

Бороться с этим поможет стимулирования безналичных электронных расчетов.

Согласно исследованию Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний совместно с Top Lead, 37% украинцев сих пор не имеют финансового счета или банковской карты.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как и почему украинскую экономику нужно выводить из тени.

Напомним, в Украине около миллиона предприятий платят зарплаты в "конвертах". 20% всего населения работают неофициально. Потери Пенсионного фонда от этого составляют около 25-27 миллиардов гривен.