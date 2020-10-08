Более четверти украинцев находятся за чертой бедности, – Денисова

Более четверти всего населения Украины находится за чертой бедности.

Об этом сообщила уполномоченный парламента по правам человека Людмила Денисова на Социальном форуме Совета ООН в Женеве, передает пресс-служба омбудсмена. Она сообщила, что прожиточный минимум в Украине составляет около 75 долларов на одного человека в месяц. Минимальная зарплата в стране – 176 долларов.

"Несмотря на увеличение уровня оплаты труда, в Украине наблюдается такое явление, как бедность работающих. По оценкам экспертов, каждому третьему работающему не хватает заработной платы на удовлетворение необходимых жизненных потребностей, а каждый второй трудоспособный работает на условиях вторичной занятости", – отметила Денисова.

По ее словам, в Украине на 24% выросла задолженность по выплате зарплат, сейчас долг составляет 200 млн долларов.

Кроме того, Денисова подчеркнула, что неизменно высоким остается уровень бедности среди лиц пенсионного возраста. Пенсию в размере ниже или на уровне предела монетарной бедности получают около 80% украинских пенсионеров.

"Из-за вооруженного конфликта на востоке Украины более 1,5 миллиона украинских граждан с целью сохранения жизни вынуждены были покинуть родные дома. Особого внимания требует вопрос обеспечения их жильем", – отметила омбудсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в докладе ООН предупредили, что рост бедности во всем мире, вызванный пандемией коронавируса, еще только набирает обороты, и худшее впереди.

Министерство социальной политики поддержало законопроект №2683 о запуске накопительных пенсий, его предлагают использовать как основу для новой реформы. Кроме того, в ведомстве совместно с профильным комитетом Верховной Рады обозначили главные нововведения, которые ждут пенсионеров в 2021 году.