Более четверти украинцев находятся за чертой бедности, – Денисова
В Украине прожиточный минимум на человека составляет 75 долларов
Минимальная зарплата в стране – 176 долларов
Почти треть населения не зарабатывает на свои минимальные потребности
Более четверти всего населения Украины находится за чертой бедности.
Об этом сообщила уполномоченный парламента по правам человека Людмила Денисова на Социальном форуме Совета ООН в Женеве, передает пресс-служба омбудсмена. Она сообщила, что прожиточный минимум в Украине составляет около 75 долларов на одного человека в месяц. Минимальная зарплата в стране – 176 долларов.
"Несмотря на увеличение уровня оплаты труда, в Украине наблюдается такое явление, как бедность работающих. По оценкам экспертов, каждому третьему работающему не хватает заработной платы на удовлетворение необходимых жизненных потребностей, а каждый второй трудоспособный работает на условиях вторичной занятости", – отметила Денисова.
По ее словам, в Украине на 24% выросла задолженность по выплате зарплат, сейчас долг составляет 200 млн долларов.
Кроме того, Денисова подчеркнула, что неизменно высоким остается уровень бедности среди лиц пенсионного возраста. Пенсию в размере ниже или на уровне предела монетарной бедности получают около 80% украинских пенсионеров.
"Из-за вооруженного конфликта на востоке Украины более 1,5 миллиона украинских граждан с целью сохранения жизни вынуждены были покинуть родные дома. Особого внимания требует вопрос обеспечения их жильем", – отметила омбудсмен.
Как сообщал OBOZREVATEL, в докладе ООН предупредили, что рост бедности во всем мире, вызванный пандемией коронавируса, еще только набирает обороты, и худшее впереди.
Министерство социальной политики поддержало законопроект №2683 о запуске накопительных пенсий, его предлагают использовать как основу для новой реформы. Кроме того, в ведомстве совместно с профильным комитетом Верховной Рады обозначили главные нововведения, которые ждут пенсионеров в 2021 году.