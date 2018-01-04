Более, чем на 200%: в Украине резко увеличат финансирование Мининформполитики

Финансирование Министерства информационной политики Украины в 2018 году вырастет на 229,3% до 862,1 млн гривен.

Об этом сообщается в тексте закона о Государственном бюджете на 2018 год, опубликованном на сайте Верховной Рады Украины.

Так, на осуществление мероприятий в сфере защиты национального информационного пространства выделены 362,5 млн гривен.

На финансирование системы государственного инфовещания, производство и трансляцию телерадиопрограмм для нужд страны, а также на сбор, обработку и распространение официальной информационной продукции предусматривается выделение 483,2 млн гривен.

Как сообщал "Обозреватель", вскоре Министерство информационной политики намерено опубликовать дополнение к списку сайтов, которые необходимо закрыть в связи с их угрозой для информационной безопасности Украины.