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Более, чем на 200%: в Украине резко увеличат финансирование Мининформполитики

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Финансирование Министерства информационной политики Украины в 2018 году вырастет на 229,3% до 862,1 млн гривен.

Об этом сообщается в тексте закона о Государственном бюджете на 2018 год, опубликованном на сайте Верховной Рады Украины.

Так, на осуществление мероприятий в сфере защиты национального информационного пространства выделены 362,5 млн гривен.

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На финансирование системы государственного инфовещания, производство и трансляцию телерадиопрограмм для нужд страны, а также на сбор, обработку и распространение официальной информационной продукции предусматривается выделение 483,2 млн гривен.

Как сообщал "Обозреватель", вскоре Министерство информационной политики намерено опубликовать дополнение к списку сайтов, которые необходимо закрыть в связи с их угрозой для информационной безопасности Украины.

Читайте все новости по теме "Госбюджет-2018" на Обозревателе.

Тема
Госбюджет-2018
Место
Украина
Объекты
Министерство информационной политикиВерховная Рада Украины
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