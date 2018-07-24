Более 30 грн за доллар: Украину предупредили о кризисе

В случае мирового экономического кризиса в результате торговых войн между США и Китаем доллар в Украине будет стоить больше 30 гривен.

В комментарии OBOZREVATEL экономист Александр Блинов подтвердил, что на сегодняшний день существует напряжение, которое усиливается внешнеэкономическими отношениями между ключевыми участниками мировой торговли: ЕС, Китай и США. Поэтому риск мирового кризиса действительно существует.

"Даже на сегодняшний день во многих сырьевых странах, в частности в Украине, рассматривается в рамках макроэкономических прогнозов один сценарий, который предполагает вероятность падения цен на основные сырьевые товары экспорта. Для Украины в первую очередь это металл, частично это может касаться аграрной продукции, хотя как раз эта продукция реагирует на кризис не линейно", - рассказал он.

По его словам, введение большинством участников рынка торговых санкций больно ударит по Украине, которая не является членом никакого внешнеэкономического союза.

"Таким странам потенциально будет гораздо труднее выживать в условиях торговых войн. Поэтому вероятность этого существует, но говорить, что это произойдет именно в августе, или октябре - нет. Но вероятность кризиса внешней конъюнктуры растет, и немало аналитиков говорят о том, что это может произойти в том числе и в последние месяцы 2018-го", - прогнозирует экономист.

Относительно возможности кризиса и девальвации гривны именно в августе, Блинов уверен, что украинская гривня традиционно упадет до 28-29 гривен за доллар. Это обусловлено многими факторами, в частности ростом спроса на валюту и сезонной закупкой энергоносителей.

"Другое дело, что девальвация может быть незначительной, в пределах 2 грн к доллару, если это будет происходить в рамках сезонного фактора. А если это будет происходить в рамках мирового кризиса, по крайней мере по сценарию торговых войн, то это может быть гораздо худшие девальвации, которые могут достигать и 5-7 грн на долларе", - резюмировал экономист.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп пригрозил ввести торговые пошлины на произведенные в Европе автомобили.