Более 20 тысяч: в Украине существенно подняли зарплаты военным

В Украине с 1 января 2019 года существенно повысят уровень заработных плат для военнослужащих ВСУ.

Как передает пресс-служба Кабмина, об этом в ходе рабочей поездки в Харьковскую область 29 декабря рассказал министр обороны Степан Полторак, заявив, что накануне уже подписал соответствующий указ.

По его словам, со следующего года командир бригады, которому ранее платили 17-18 тысяч гривен, будет получать почти 26 тысяч. Командир батальона вместо 14 будет получать 19-23 тысяч, а денежное обеспечение командира роты составит 16 тысяч гривен вместо нынешних 12.

Министр также вспомнил о том, что в 2014 году минимальное денежное содержание солдата-контрактника составляла лишь 600 гривен, тогда как сейчас эта сумма насчитывает уже более 7 тысяч.

"Денежное содержание украинских военнослужащих стабильно растет, и в следующем, 2019 году, военнослужащие военной службы по контракту будут получать больше десяти тысяч гривен", — сказал министр, подчеркнув, что военные, которые выполняют задачи в зоне проведения операции Объединенных сил, будут получать более 20 тысяч гривен.

Степан Полторак Канал 24

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины предложил увеличить оборонный бюджет на 23 млрд гривен, чтобы повысить, в частности, зарплаты украинским военным.

Также в ноябре в Украине начала действовать инструкция об организации работы по оформлению документов для перерасчета пенсий военнослужащим.