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Бойцам ВСУ поднимут выплаты: озвучены суммы и сроки

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В апреле 2019 года украинские военнослужащие получат выплаты в увеличенном размере за выполнение в марте заданий в составе подразделений, которые участвуют в ООС.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. Отмечается, что с 1 марта была установлена доплата в 2000 грн на первой линии соприкосновения и 1000 грн – на второй.

Так, общая сумма дополнительного вознаграждения на первой линии в апреле составит 12 тыс. грн и 5,5 тыс. грн. на второй.

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Помимо этого, доплату получат также военнослужащие ВМС Украины за время выполнения боевых задач в акватории Азовского моря из расчета 12 000 грн в месяц пропорционально дням такого участия.

В Минобороны озвучили общую сумму, которую получит военнослужащий-контрактник из числа рядового состава за выполнение задач в операции Объединенных сил – от 15 557 грн (на первой линии соприкосновения) до 22157 грн (на второй).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января 2019 года существенно повысили заработные платы для военнослужащих Вооруженных сил страны. В частности, командир бригады, которому ранее платили 17,9 тыс. гривен, будет получать около 24,7 тыс., а его заместитель – 24,3 тыс. грн, вместо 16,8 тыс. грн.

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Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
ВСУМинистерство обороны УкраиныООС
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