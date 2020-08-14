Конфликт Германии с ЕС из-за 'Северного потока-2': Рябцев раскрыл подноготную

Европейский Союз в целом поддерживает идею строительства российского газопровода "Северный поток-2". Но есть страны, которые активно выступают против проекта.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. По его мнению, очевидного конфликта с Германией на самом деле нет.

"Когда речь идет о том, что "в ЕС отрицают", или "ЕС не поддерживает", или "Германия реализует этот проект одна" – следует вспомнить, что Совет ЕС, то есть тот орган, где собираются представители всех стран-членов Европейского Союза на высоком уровне, фактически саммит, поддержал этот проект", – подчеркнул он.

Таким образом, по мнению Рябцева, говорить о том, что европейские страны не поддерживают Германию в ее попытках обеспечить налогоплательщиков в своей стране и в соседних странах дешевым природным газом, некорректно.

Вместе с тем эксперт признал, что в ЕС есть страны, которые не заинтересованы в "Северном потоке-2" и выступают против его строительства. Это, в частности, Польша.

"Они будут использовать все свои связи, в том числе и на американском континенте, для того, чтобы реализовать собственные национальные интересы, потому что достройка этого трубопровода сокрушительно ударит по транзитному потенциалу Польши", – подчеркнул Рябцев.

Как писал OBOZREVATEL, в материале немецкого издания Der Tagesspiegel говорится, что в Евросоюзе не поддерживают позицию Германии в отношении российского газопровода "Северный поток-2", поскольку Берлин принял решение о реализации проекта в одностороннем порядке.