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10 марта • обновлено в 17:18
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Богдан впервые показал свою декларацию: что в ней

2.2т
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Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан впервые показал свою электронную декларацию.

Документ появился на сайте НАПК во вторник, 10 марта. Судя по декларации, Богдан владеет 16 квартирами – в Киеве и в Словакии.

Декларация Богдана

Декларация Богдана

скриншот

Декларация Богдана

Декларация Богдана

скриншот

Декларация Богдана

Декларация Богдана

скриншот

Декларация Богдана

Декларация Богдана

скриншот

Декларация Богдана

Декларация Богдана

скриншот

Декларация Богдана

Декларация Богдана

скриншот

Декларация Богдана

Декларация Богдана

скриншот

У него в собственности 5 автомобилей: 2 Tesla и 3 Mercedes-Benz, а также три пары швейцарских наручных часов класса "люкс".

Декларация Богдана

Декларация Богдана

скриншот

Декларация Богдана

Декларация Богдана

скриншот

Декларация Богдана

Декларация Богдана

скриншот

Указано также сбережения на 10,6 млн гривен, 1,4 млн долларов и 800 тыс. евро.

Декларация заполнена перед увольнением. Речь идет о данных с 1 января 2020 по 11 февраля 2020. В 2020 году за полтора месяца доход Богдана составил 83,1 тыс. гривен: 63 130 гривен зарплаты в Офисе Президента, 20 тыс. гривен от предоставления в аренду имущества. Указано и наличные средства: 722 тыс. долларов и 238 тыс. евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. На его место назначен Андрей Ермак.

Какими скандальными выходками запомнился Богдан во время работы главой ОП, можно прочитать здесь.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Персона
Андрей Богдан
Место
Украина
Тег
декларация
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