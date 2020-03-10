Богдан впервые показал свою декларацию: что в ней

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан впервые показал свою электронную декларацию.

Документ появился на сайте НАПК во вторник, 10 марта. Судя по декларации, Богдан владеет 16 квартирами – в Киеве и в Словакии.

Декларация Богдана скриншот

Декларация Богдана скриншот

Декларация Богдана скриншот

Декларация Богдана скриншот

Декларация Богдана скриншот

Декларация Богдана скриншот

Декларация Богдана скриншот

У него в собственности 5 автомобилей: 2 Tesla и 3 Mercedes-Benz, а также три пары швейцарских наручных часов класса "люкс".

Декларация Богдана скриншот

Декларация Богдана скриншот

Декларация Богдана скриншот

Указано также сбережения на 10,6 млн гривен, 1,4 млн долларов и 800 тыс. евро.

Декларация заполнена перед увольнением. Речь идет о данных с 1 января 2020 по 11 февраля 2020. В 2020 году за полтора месяца доход Богдана составил 83,1 тыс. гривен: 63 130 гривен зарплаты в Офисе Президента, 20 тыс. гривен от предоставления в аренду имущества. Указано и наличные средства: 722 тыс. долларов и 238 тыс. евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. На его место назначен Андрей Ермак.

Какими скандальными выходками запомнился Богдан во время работы главой ОП, можно прочитать здесь.

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