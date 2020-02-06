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7 февраля • обновлено в 07:46
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Богдан решил протащить Socar на госзаказы Минобороны и "Укрзализниці" – источник

2.5т
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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан якобы планирует протащить азербайджанскую нефтегазовую компанию Socar на государственные заказы Министерства обороны Украины.

Кроме того, Богдан лоббирует интересы Socar в "Укрзализниці". Об этом OBOZREVATEL сообщили информированные источники.

По словам собеседника, также руководитель Офиса президента Украины проталкивает азербайджанскую нефтегазовую компанию на госзаказы для Одесского припортового завода.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом азербайджанской энергетической компания SOCAR Ровнагом Абдуллаевым. Глава государства отметил, что украинская власть будет способствовать реализации совместных с компанией проектов в сферах поставки нефти и газа.

Зеленский отметил важность реализации договоренностей о работе компании в Украине, которые были достигнуты во время его визита в Азербайджан в декабре прошлого года.

Зеленский встретился с президентом SOCAR

Зеленский встретился с президентом SOCAR

Сайт Офиса президента

Во встрече также приняли участие вице-президент SOCAR Эльшад Насиров и руководитель представительства SOCAR в Украине Эльчин Мамедов.

Также руководитель Офиса президента Украины проталкивает азербайджанскую нефтегазовую компанию на госзаказы для Одесского припортового завода

Также руководитель Офиса президента Украины проталкивает азербайджанскую нефтегазовую компанию на госзаказы для Одесского припортового завода

Коллаж

Ранее OBOZREVATEL писал, что киевский апелляционный суд признал и разрешил выполнение постановления Стокгольмского арбитража о взыскании более $250 млн с ПАО "Одесский припортовый завод" в пользу компании олигарха Дмитрия Фирташа за поставки газа.

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Автор
Виктор Калиненко
Персона
Андрей Богдан
Место
Украина
Теги
Укрзалізниця Одесский припортовый завод Министерство обороны Украины
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