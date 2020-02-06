Богдан решил протащить Socar на госзаказы Минобороны и "Укрзализниці" – источник

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан якобы планирует протащить азербайджанскую нефтегазовую компанию Socar на государственные заказы Министерства обороны Украины.

Кроме того, Богдан лоббирует интересы Socar в "Укрзализниці". Об этом OBOZREVATEL сообщили информированные источники.

По словам собеседника, также руководитель Офиса президента Украины проталкивает азербайджанскую нефтегазовую компанию на госзаказы для Одесского припортового завода.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом азербайджанской энергетической компания SOCAR Ровнагом Абдуллаевым. Глава государства отметил, что украинская власть будет способствовать реализации совместных с компанией проектов в сферах поставки нефти и газа.

Зеленский отметил важность реализации договоренностей о работе компании в Украине, которые были достигнуты во время его визита в Азербайджан в декабре прошлого года.

Зеленский встретился с президентом SOCAR Сайт Офиса президента

Во встрече также приняли участие вице-президент SOCAR Эльшад Насиров и руководитель представительства SOCAR в Украине Эльчин Мамедов.

Также руководитель Офиса президента Украины проталкивает азербайджанскую нефтегазовую компанию на госзаказы для Одесского припортового завода Коллаж

Ранее OBOZREVATEL писал, что киевский апелляционный суд признал и разрешил выполнение постановления Стокгольмского арбитража о взыскании более $250 млн с ПАО "Одесский припортовый завод" в пользу компании олигарха Дмитрия Фирташа за поставки газа.

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