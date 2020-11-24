Богдан объяснил, почему Курченко не мог провернуть схему с выводом $200 млн из "ДНР"

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан назвал неправдоподобной схему, которую приписывают бизнесмену Сергею Курченко, с вывозом $200 млн наличными из "ДНР" в Россию.

"Звучит это очень неправдоподобно. Зачем рисковать большим обьемом кэша, проходя линию соприкосновения, где есть много неконтролируемых нюансов, которые могут ставить все под удар?" – заявил Богдан в интервью российской журналистке Ксении Собчак. Запись была опубликована на ее канале в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Плюс надо платить 10%, плюс заводить каких-то кадыровских боевиков, которых сразу вычислят спецслужбы", – добавил Богдан.

По его словам, перевезти деньги лучше всего, только выехав из "Л/ДНР" через Россию.

"Тратить 10% на логистику и еще какие-то взятки по дороге. Экономики нет, тогда для чего это все?" – резюмировал бывший руководитель Офиса президента Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России заявили, что в 2018 году структуры Курченко взяли под свой контроль поставки угля из Донбасса. Газораспределительные сети и расчетные центры в "ДНР", через которые платило население, бизнесмен начал контролировать еще раньше.

Журналисты выяснили, что к середине осени 2014 года скопилось около $200 млн наличными за оплату газа. Гривни на микроавтобусах перевозили на территорию, подконтрольную Украине, меняли на доллары и отправляли в Россию. Охрану машин обеспечивал "чеченский спецназ" за 10% от перевозимой суммы. Отмечается, что схема стала причиной ссоры между Курченко и Рамзаном Кадыровым. После нее от бизнесмена дистанцировался и отвечавший за "Л/ДНР" Владислав Сурков.