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8 ноября • обновлено в 11:42
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Беспроигрышный вариант: богатейший человек мира озвучил рецепт успеха для Украины

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Ключом к развитию Украины являются инвестиции в собственных граждан, а также в малый и средний бизнес.

Об этом во время выступления на Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ) заявил основатель компании Alibaba Group, миллиардер и филантроп Джек Ма. По его словам, ни одна страна не может копировать успехи других государств, пытаясь добиться собственного успеха.

Основатель компании Alibaba, миллиардер Джек Ма

Основатель компании Alibaba, миллиардер Джек Ма

Новости
"Гарантирую защиту!" Зеленский открыл экономический форум громкими призывами

"Инвестируйте в людей, маленькие и средние бизнесы. Это ключ к развитию. Не бойтесь ошибок – они лучшее удобрение для завтрашнего успеха. Делайте инвестиции в людей, которые на вас работают", – подчеркнул предприниматель.

При этом миллиардер рассказал о своем отношении к Украине в целом и ее руководству в частности. Джек Ма уверен, что Владимиру Зеленскому "нужно дать немного времени".

"У вас хороший президент, молодой, страстный. Дайте ему еще немного времени. Я восхищаюсь Украиной. Давно наблюдаю за вами, хотя я здесь впервые", – сказал бизнесмен.

Также на форуме присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, который призвал иностранцев инвестировать в экономику страны. По словам главы государства, он лично будет гарантировать защиту этих вложений.

"Инвестируйте в нашу экономику, в наши стартапы, у каждого украинца. Украина – это алмаз, требующий огранки в виде внешних инвестиций, чтобы стать бриллиантом Европы. Я как президент гарантирую защиту инвестиций", – заявил Зеленский.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о росте экономики Украины на 40%, который произойдет в ближайшие годы.

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Персоны
Джек Ма Владимир Зеленский
Место
Украина
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Аполлон Бeзoбразов
Аполлон Бeзoбразов
"Инвестируйте в людей, маленькие и средние бизнесы. Это ключ к развитию." Плять, как до этого никто не догадался, наконец-то теперь все ясно, завтра же и начнут... вот только долги отдадут.
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Откуда в ж0пе алмазы? Зеля гарантирует, что надут, только денег занесите)))
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Перов Василий
Перов Василий
Ну и всё ! Перемога .. можно не работать и все по домам. Формула есть и это главное)) Гиперл уп кстати строится? Или это Киев фильм?
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