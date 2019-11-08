Беспроигрышный вариант: богатейший человек мира озвучил рецепт успеха для Украины

Ключом к развитию Украины являются инвестиции в собственных граждан, а также в малый и средний бизнес.

Об этом во время выступления на Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ) заявил основатель компании Alibaba Group, миллиардер и филантроп Джек Ма. По его словам, ни одна страна не может копировать успехи других государств, пытаясь добиться собственного успеха.

Основатель компании Alibaba, миллиардер Джек Ма

"Инвестируйте в людей, маленькие и средние бизнесы. Это ключ к развитию. Не бойтесь ошибок – они лучшее удобрение для завтрашнего успеха. Делайте инвестиции в людей, которые на вас работают", – подчеркнул предприниматель.

При этом миллиардер рассказал о своем отношении к Украине в целом и ее руководству в частности. Джек Ма уверен, что Владимиру Зеленскому "нужно дать немного времени".

"У вас хороший президент, молодой, страстный. Дайте ему еще немного времени. Я восхищаюсь Украиной. Давно наблюдаю за вами, хотя я здесь впервые", – сказал бизнесмен.

Также на форуме присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, который призвал иностранцев инвестировать в экономику страны. По словам главы государства, он лично будет гарантировать защиту этих вложений.

"Инвестируйте в нашу экономику, в наши стартапы, у каждого украинца. Украина – это алмаз, требующий огранки в виде внешних инвестиций, чтобы стать бриллиантом Европы. Я как президент гарантирую защиту инвестиций", – заявил Зеленский.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о росте экономики Украины на 40%, который произойдет в ближайшие годы.

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