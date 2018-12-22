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МирСпорт

/Новости экономики

Богатейшие люди мира потеряли миллиарды: что произошло

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В течение 2018 года 500 самых богатых людей мира потеряли $511 млрд.

Как сообщает Bloomberg, по состоянию на 21 декабря их капитал сократился до $4,7 трлн. Такие цифры приведены в последнем исследовании агентства.

Отмечается, что основатель Amazon Джефф Безос, который в этом году получил наибольший доход, потерял $53 млрд. К концу года его капитал составил $115 млрд.

Такие показатели Безоса выглядят успешными по сравнению с положением основателя Facebook Марка Цукерберга. С января у него был зафиксирован самый большой убыток. Из-за кризисов, которые переживала компания, он потерял за год $23 млрд. Общий капитал Цукерберга в декабре оценили в $49,7 млрд.

Американские миллиардеры, их в списке Bloomberg 173, потеряли от начала 2018 года около 5,9% от общего капитала. Общее состояние самых богатых американцев издание оценило в $1,9 трлн долларов.

Кроме того, в этом году проблемы были и в азиатских предпринимателей (их в рейтинге 128). Общие их потери за 2018 год, по данным агентства, составляют $144 млрд.

Самый богатый человек Саудовской Аравии, принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, потерял почти $3,4 млрд. С 2014 года его финансовое состояние уменьшился до $14,4 млрд.

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Также потери понесли большинство европейских миллиардеров - от основателя Zara Амансио Ортеги до экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

Богатейшие люди мира потеряли миллиарды: что произошло

Как сообщал OBOZREVATEL, у самых богатых людей мира (500 человек) капитал сократился на $63 млрд из-за торговой политики президента США Дональда Трампа.

Место
США
Теги
бумажные деньгиFacebook
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Белый господин
Белый господин
Все Путину ушло, так ведь майдауны?
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