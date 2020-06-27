Как жили богачи в СССР: Мирович раскрыл правду о жизни советской "элиты"

В СССР тех, кто считался состоятельными людьми, можно было отнести к среднему классу, даже ближе к его нижней ступени. Советское "богатство" не шло ни в какое сравнение с шикарной жизнью в нормальных развитых странах.

Об этом написал в своем блоге Максим Мирович. Он отметил, что в СССР не существовало легального пути обогащения, кроме как прислуживания советской системе в том или ином виде.

"Если в развитой стране вы могли что-то изобрести, придумать какой-то новый товар, новый бизнес, сделать открытие или быть например хорошим стоматологом, и тем самым озолотиться — то в СССР у вас такой легальной возможности не было, государство запрещало вам заниматься тем, чем вы хотите, а за доллар в СССР давали не "67 копеек", а от 3 до 15 лет. Советское государство не признавало за вами право быть личностью и самостоятельно владеть результатами своего труда", – пояснил он.

Отмечается, что в Советском Союзе было только два пути обогащения — либо идти в партноменклатуру, либо заниматься всякими серыми схемами и подпольным производством.

"Совковые номенклатурщики верхне-среднего звена жили достаточно неплохо — за счёт остального населения им "бесплатно" выдавали шикарные (по советским меркам) квартиры, дачи и автомобили, плюс они снабжались продуктами в специализированных закрытых магазинах, для которых даже колбаса производилась в закрытых "номенклатурных" цехах — так что эти товарищи в Союзе жили относительно неплохо", – сказано в блоге.

Второй путь обогащения — это "серые схемы", которые были построены чаще всего на удовлетворении потребностей обычных граждан.

"Так, например, состояния делал тот, кто сидел "на дефиците" и имел отношение к торговле например мясом или неплохой обувью. Процветали и те, кто сидел в системе распределения — например люди, кто отвечал за распределение "бесплатных" квартир и продвижение "очередей" на автомобили — многие из них брали взятки, а на вопрос после принятия взятки "а вы точно поможете, не обманите?", часто отвечали — "ну что вы, не обману конечно, я же коммунист!", – рассказал Мирович.

По его словам, еще наживали состояния те, кто шил в подпольных цехах или просто торговал джинсами, кроссовками и модной одеждой. Блогер отмечает, что по сути это был обычный бизнес — но в СССР он был запрещен.

Жизнь в СССР Блог Максима Мировича

"Две группы советских богачей (условно назовём их "номенклатурщики" и "подпольщики") жили почти одинаково неплохо — за тем лишь исключением, что вторые больше таились и старались не выставлять "богатство" напоказ. Ещё богатыми могли стать всякие актёры или известные конструкторы — но по отношению к основной массе населения это был мизер", – пишет блогер.

Мирович указал, что советские богачи жили обычно в просторной квартире — не менее 3 или 4 комнат. Слишком больших квартир в СССР не строили, но даже 3-4 комнаты по сравнению с остальными бесплатными 1-2 комнатными "хрущевками" выглядели шикарными апартаментами.

Он отметил, что номенклатурщики получали квартиры "бесплатно", а вот "подпольщики" часто изобретали всякие сложные схемы по обмену/разъезду/переезду либо просто несли огромную взятку в систему распределения жилья (от 3-5 тыс. рублей и выше).

Жизнь в СССР Блог Максима Мировича

"Обставить квартиру считалось престижным всем заграничным — что номенклатурщики, что подпольщики трезво оценивали качество советского мебельного и другого производства, и старались заполучить мебель "оттуда". Вполне престижной считалась мебель из ГДР и Румынии — румынские секции и мягкие углы до сих пор продаются на Avito за какие-то безумные деньги постаревшими номенклатурщиками и подпольщиками — они часто не понимают, что сейчас эта мебель не имеет никакой ценности", – отмечается в тексте.

Мирович подчеркнул, что на стенах квартиры обязательно должны были быть дорогие (несоветские) обои с полосочками и рисунком, на полу и стенах — ковры, а в сервантах и на стенах — предметы коллекционирования.

Жизнь в СССР Блог Максима Мировича

"Нормального рынка антиквариата в СССР не было, поэтому советские богачи собирали всякий хлам, который стал эрзацем антиквариата и считался "ценным" — скупался втридорога всякий хрусталь "богемия", по пятикратной цене покупались страшные люстры с висюльками, а по объявлениям в газетах разыскивались всякие старые ржавые буденновские сабли и сувенирные грузинские кинжалы — которые должны были изображать на ковре коллекцию оружия", – пишет блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СССР был дефицит товаров, огромные очереди и обнищалое население, что можно увидеть на запрещенных снимках тех годов.