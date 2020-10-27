Пенсии и зарплаты в Армении и Украине сравнили: кто богаче

В Армении минимальная зарплата составляет 65 тысяч армянских драмов – чуть более 4 тысяч гривен, или 142 доллара. В Украине же с 1 сентября минималку подняли до 5 тысяч гривен.

Об этом сказано в материале "24 канала". Отмечается, что Армения – одна из беднейших стран постсоветского пространства.

"Интересно, что минимальную зарплату подняли только в этом году, а последний раз ее пересматривали в 2015 году. Для сравнения в Украине минимальная зарплата составляет 5 тысяч гривен. А с 1 января 2021 года ожидают поднять минималку до 6 тысяч. Поэтому минимальные выплаты в Украине все же выше", – сказано в материале.

Отмечается, что средняя зарплата армян в августе составляла почти 186 тысяч драмов – почти 11 тысяч украинских гривен, или более 387 долларов.

"Украинцы получают чуть больше. Средняя зарплата в Украине за аналогичный период составила 11 446 гривен, по данным Госстата. Соответственно, и минимальные, и средние зарплаты в Украине выше, чем в Армении", – отмечает издание.

Как у армян, так и у украинцев – одни из самых низких зарплат в мире. Интересно, что самыми высокими зарплатами могут похвастаться жители Люксембурга, которые минимально получают более 2 400 долларов, что эквивалентно почти 67 тысяч гривен.

"В Армении нет понятия минимальной пенсии – есть базовая и социальная, которые составляют 8 тысяч драмов (472 гривны). За каждый отработанный год к пенсии добавляют еще 450 драмов (27 гривен), умноженные на индивидуальный коэффициент. По этим данным трудно сказать меньше ли армянская пенсия украинской, которая составляет 1 712 гривен. Целесообразнее будет сравнить средние пенсии, которые у Армении на уровне 42 тысяч драмов. Это почти 2 500 гривен или 88 долларов. Украинские пенсионеры в среднем получают 3 394 гривны, по данным ПФУ, что является на треть более высокой пенсией, чем у армян", – пояснил автор материала.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в декабре 2020 году проведут перерасчет максимальной и минимальной пенсии. Ее повысят на 57 и 570 грн соответственно.

В Украине в 2021 году на пенсию в 60 лет смогут выйти только те, кто имеет 28 лет стажа. Таким образом минимальное требование увеличится еще на 12 месяцев. В то же время, чтобы докупить год стажа, придется заплатить 31 680 грн (в январе было 24 937 грн).

В 2020-м дольше придется работать тем, кто имеет до 27 лет стажа, а также женщинам, родившимся после 1 октября 1960-го.

Совсем скоро часть украинцев, которые получают помощь от государства в виде пенсий, субсидий, пособий, стипендий и прочего, могут лишиться бюджетных выплат. Это связано с тем, что в Украине проведут масштабную проверку на законность получения госпомощи.

Украинцам не стоит рассчитывать на государственную пенсию, лучше уже начать откладывать не менее 10% своей зарплаты ежемесячно.