Boeing улучшила скандальную модель 737 MAX: пройдены финальные испытания

Американская компания Boeing завершила последнее техническое летное испытание самолетов 737 MAX с обновленным программным обеспечением.

Об этом заявил директор авиастроительной корпорации Деннис Меленберг. Он опубликовал видео-отчет испытаний в Twitter. Следующим этапом должна стать сертификация модели, передает ТАСС.

"Мы завершили официальное техническое летное испытание с обновленным программным обеспечением. Наши технические и проектные руководители находились на борту самолета. Это был финальный тестовый полет перед сертификационным полетом", — заявил он.

We’re making steady progress on the path to certification for our 737 MAX software update thanks to the work of our Boeing pilots, engineers and technical experts. pic.twitter.com/DIHrhG2OOi — Dennis A. Muilenburg (@BoeingCEO) 18 апреля 2019 г.

Меленберг рассказал, что пилоты провели 120 тестовых полетов этих машин общей длительностью более чем 203 летных часа, используя усовершенствованную вспомогательную систему маневрирования MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), сбой которой предшествовал катастрофе самолета этой модели в Эфиопии.

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Boeing 737 MAX Nikkei Asian Review

Представители Boeing в марте заявили о временном прекращении поставок самолетов 737 MAX, а позднее — о сокращении с середины апреля объемов производства лайнеров этой модели.

На такие меры в компании пошли после того, как Федеральное авиационное управление США распорядилось приостановить полеты Boeing 737 MAX в американском воздушном пространстве. Меленберг в начале апреля признал, что на двух самолетах серии 737 MAX произошел сбой в работе MCAS перед тем, как они разбились.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 149 пассажирами и 8 членами экипажа потерпел крушение в Африке. На борту находились граждане 33 стран. Среди них — 32 кенийца, 17 эфиопов, 7 граждан Британии и трое россиян. 19 пассажиров были сотрудниками ООН.

Это была уже вторая смертельная катастрофа с самолетом Boeing 737 MAX. 29 октября 2018 года такой же авиалайнер потерпел крушение в Индонезии. На борту самолета находились 189 человек, в том числе трое детей, два пилота и шесть бортпроводников. Также на борту находились около 20 чиновников из Минфина Индонезии.

В итоге Европейское агентство авиационной безопасности приостановило все полеты этой модели. Запрет коснулся всех стран-участниц ЕС. Аналогичный шаг приняли и в Украине.

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