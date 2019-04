Boeing улучшила скандальную модель 737 MAX: пройдены финальные испытания

Американская компания Boeing завершила последнее техническое летное испытание самолетов 737 MAX с обновленным программным обеспечением.

Об этом заявил директор авиастроительной корпорации Деннис Меленберг. Он опубликовал видео-отчет испытаний в Twitter. Следующим этапом должна стать сертификация модели, передает ТАСС.

"Мы завершили официальное техническое летное испытание с обновленным программным обеспечением. Наши технические и проектные руководители находились на борту самолета. Это был финальный тестовый полет перед сертификационным полетом", — заявил он.

We’re making steady progress on the path to certification for our 737 MAX software update thanks to the work of our Boeing pilots, engineers and technical experts. pic.twitter.com/DIHrhG2OOi