Bloomberg назвал самые "несчастные" экономики мира: Украина попала в ТОП-10

Агентство Bloomberg представило рейтинг самых "несчастных" экономик мира, в котором Украина заняла шестое место.

На вершине Bloomberg The Most Misery Index за 2019 год располагается Венесуэла. Она возглавляет рейтинг пятый год подряд. Правительство страны не публикует официальную экономическую статистику с 2016 года, но аналитики издания полагают, что уровень инфляции в 2019 году достигнет 8 млн %.

На втором месте рейтинга расположилась Аргентина, на третьем - ЮАР. Россия заняла 17-е место рейтинга.

Так выглядят первые 11 стран в списке:

Самыми "счастливыми" составители рейтинга назвали Тайланд, Швейцарию и Сингапур.

Рейтинг рассчитывается на основании данных об уровне инфляции и безработицы: чем показатели ниже, тем "счастливее" население. В этом году рейтинг впервые был составлен на основе опросов экономистов, а не по статистическим данным. Bloomberg Misery Index рассчитывается для 62 стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экономист Евгений Невмержицкий заявил, что экономика Украины сегодня имеет огромные перспективы для восстановления и притока инвестиций, а курс доллара в ближайшие годы будет колебаться возле отметки 30 грн/$.

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