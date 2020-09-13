Блокировка "Северного потока-2": Польша выдвинула Германии требования

Алексей Титофф Экономика 23:58, 13.09.2020 Обновлено: 23:59, 13.09.2020

В Польше сообщили, что надеются на блокировку Германией строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, передает "Польское радио". Дипломат отметил, что соответствующие требования выдвигали Германии Европейский союз и США.

"Аргументы, которые представляют США, очень рациональны. Ведь если должны платить России за газ, а она потом эти финансовые средства будет использовать на деятельность, направленную против Запада, то такие действия не имеют рационального основания", – заявил министр.

Напомним, что в Германии посчитали ошибкой призывы к остановке строительства российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2". В то же время МИД страны также рассматривал остановку как меру наказания России.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Германии не исключили смену отношения к газопроводу "Северный поток-2" и введение санкций против него из-за ситуации вокруг Алексея Навального. При этом многие немецкие политики призвали канцлера Ангелу Меркель приостановить строительство газопровода или полностью отказаться от него.

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