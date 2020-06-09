Блокировка Россией портов в Черном море нанесет страшный ущерб - Белесков

В случае блокировки Россией черноморских портов украинская экономика получит колоссальные потери.

Об этом заявил эксперт Национального института стратегических исследований Николай Белесков в интервью "Фактам". По его мнению, если Украина потеряет возможность перевозить продукцию через порты Бердянск и Мариуполь, то наша экономика не ощутит этого. Но если речь пойдет о блокировке черноморских портов, то удар будет сильным.

"Если Россия заблокирует черноморские порты, это будет страшно. В прошлом году на экспорт через черноморские порты прошло до 120 тонн товара. А из Бердянска и Мариуполя если 10 тонн перевозят, то это хорошо. Конечно, блокирование украинских кораблей в районе Керченского пролива — сильный удар по Мариуполю, по соседним районам Донецкой и Луганской областей. Но нельзя сказать, что это радикально ударит по экономике Украины", – прояснил Белесков.

Он также пояснил, почему Украина терпит убытки от перевозки товаров. Эксперт подчеркнул, что дело не в незаконно построенном Крымском мосту.

Порты на черном море "Фокус"

"Проблема немного в другом. Не в Керченском мосту, не в способности россиян контролировать Азовское море. Главная проблема — это военный конфликт на Донбассе, который существенно снизил количество перевозимых по Азовскому морю товаров. Речь идет о металлургической продукции и угле. Если посмотреть статистику по портам, которая была опубликована в начале этого года, то отгрузка угля в регионе Азовского моря почти полностью прекратилась. По металлу — по сравнению с показателем 2013 года — перевозки уменьшились до критического минимума. Но при этом в 2019 году, по сравнению с 2018-м, объем грузоперевозок в Азовском море, которые совершают украинские суда, даже вырос. Этот прирост обеспечила аграрная продукция, которую везут с территории Донецкой области, подконтрольной Украине", – отметил Белесков.

Как сообщал OBOZREVATEL, построенный Россией Керченский мост и досмотр кораблей, осуществляемый ФСБ, привели к тому, что Мариупольский и Бердянский морские порты несут значительные убытки.