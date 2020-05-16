В Украине заблокировали платежи свыше 5 тыс.: НБУ гневно обратился к банкам

НБУ предостерег банки от повальной практики блокировки платежей свыше 5 тысяч гривен после вступления в силу закона о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем.

Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в интервью изданию "Минфин".

"Есть банки, которые, чтобы упростить себе жизнь, решили, что будут ко всем применять одинаково жесткие правила проверки. К счастью, таких немного. Когда люди жалуются, я обычно отвечаю – если ваш банк так себя ведет, поменяйте его", – сказала она.

Екатерина Рожкова ukrainian.voanews.com

Также Рожкова рассказала, что Национальный банк работает над разработкой правил, чтобы прекратить такую практику.

"Если мы будем видеть, что банк безосновательно отказывает клиентам и приостанавливает операции, мы сможем признать систему финмониторинга банка неэффективной. Далее – мы будем давать рекомендации по улучшению этой системы. Банкам нужно инвестировать в автоматизацию и людей. Без таких инвестиций, банки проигрывают конкурентную борьбу", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 28 апреля максимальная сумма пополнения банковских карточек (кроме кредитных) через терминалы самообслуживания без идентификации клиента снизилась с 15 тысяч гривен в день до 5 тысяч.