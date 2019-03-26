Блокировка на 880 млн: ПриватБанк рассказал о борьбе с незаконными операциями

Служба финансового мониторинга ПриватБанка с начала 2019 года заблокировала незаконные и сомнительные операции на сумму более 880 млн гривен.

Большинство заблокированных по нормам финансового мониторинга транзакций – это операции, связанные с незаконным переводом средств в наличность, говорится на сайте украинского государственного банка.

Кроме того, представители финансового учреждения отметили, что под блокировку также попали схемные операции по легализации денег.

Напомним: ранее стало известно, что ПриватБанк тратит большую часть прибыли на погашение задолженности перед иностранными компаниями-заемщиками, которая возникла еще до национализации.

В частности, за девять месяцев 2018 года крупнейший банк Украины получил 10,7 млрд грн чистого процентного дохода, а чистый комиссионный доход финучреждения составил 11,7 млрд гривен.

ПриватБанк

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине даже после масштабной чистки финансового сектора, еще как минимум 15 банков работают по нежизнеспособной модели, а проблемы есть у 26 финучреждений.

Больше всего проблем – у Вернум Банк, БМ Банк, Мисто Банк и ВТБ. Значительная их часть уже находится в процессе ликвидации. Также среди нарушителей нормативов НБУ выделился Банк Кредит Днепр, который не соответствует сразу шести стандартам.

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