Блокада Азовского моря: озвучены колоссальные потери Украины

Украинские порты понесли более миллиарда гривен убытков из-за действий России в Азовском море.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает Радио Свобода. По его словам, в связи с блокадой, Мариупольский порт был вынужден перейти на четырехдневную рабочую неделю.

"Мы видим постоянные остановки украинских, иностранных кораблей в Азовском море, Керченском проливе, вплоть до того, что судовладельцы несут убытки из-за простоя судов. Это около 15-50 тысяч долларов в сутки. Среднее время задержки (кораблей - ред.) достигает более 30 часов, и это потери не только Украины, но и европейских налогоплательщиков, поскольку продукция из этих портов шла на рынки Европы", - пояснил министр.

Напомним, с весны 2018 года российские силовики начали задерживать и проверять суда, следующие в порты Мариуполя и Бердянска, что существенно повредило экономике региона.

6 сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение направить военные корабли для защиты национальных интересов страны. В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко на сессии Генассамблеи ООН предупреждал, что Россия намерена оккупировать Азовское море.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 октября Европарламент принял резолюцию с призывом к властям Евросоюза предусмотреть усиление санкций против России в случае эскалации в Азовском море.