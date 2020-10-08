Блогер разоблачил миф российской пропаганды об Украине

Российское телевидение в очередной раз заявляет, что Киев замерзнет без газа, в то же время "Газпром" увеличил транзит через Украину до максимума.

"Российское ТВ: перекроем вентиль, Украина замерзнет, развалится. "Газпром" увеличил транзит через Украину", – пишет в Twitter блогер Денис Казанский.

В частности, объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины достиг 40 млрд куб. м с начала года.

Данный объем является максимумом, который предусмотрен контрактом с "Газпромом" на весь 2020 год.

Таким образом, транзит осуществляется в суточном режиме 174 млн куб. м.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский монополист "Газпром" приготовился к резкому падению спроса на экспорт газа из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса. По оценкам компании, падение составит 16,4%.