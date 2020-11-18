Блогер рассказала, как правильно выбирать масло

Нутрициолог Анна Никольская заявила, что есть всего несколько критериев, по которым необходимо "фильтровать" масло.

В частности, речь идет о качестве и температуре дымления. Об этом Никольская сообщила в Instagram.

"Качество – прохождение маслом процессов рафинации или дезодорирования. В первом случае из масла удаляют фосфолипиды (смешивая с фосфорной кислотой) и другие жирные кислоты и примеси (смешивая с раствором гидроксида натрия) и "отбеливают" глиной. Во втором – из масла при высоких температурах выпаривают кислоты, которые в исходном виде определяют вкус, цвет и аромат масла", – пишет нутрициолог.

По ее словам, если брать масло, то только холодного отжима, а лучше сыровыдавленное.

"Температура горения (точка дымления) – предел в градусах, после которого масло начинает окисляться и выделять канцерогенные вещества. Чем меньше свободных жирных кислот, тем более высокая эта точка", – резюмировала Никольская.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до 70% масла – подделка. В молочный жир добавляют растительный, из-за чего возникают трансжиры. Настоящее масло должно быть твердым, стоить не меньше 40 грн за пачку, а на упаковке должно быть написано "масло сливочное".

Пять молочных компаний разоблачили на подделке масла. Антимонопольным комитетом было проведено масштабное исследование, которое определило 5 фирм, торгующих фальсификатом.