Блогер показала на видео "грязевые" дороги в Крыму

Роман Груша Экономика 04:04, 6.11.2020

Качество дорог в оккупированном Крыму запечатлели на видео – дорожное покрытие находится в плохом состоянии.

В частности, блогер RoksolanaToday&КрымUA показала кадры из поселка Давыдовка, который расположен недалеко от Симферополя. Соответствующее видео было опубликовано в Twitter.

"И бочка синяя, и грязь прекрасная – все символы гавани родной!" – иронизирует блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Симферополе (территория оккупированного Крыма) местные жители могут снова начать получать грязную воду. Это может произойти из-за повышения мутности в Аянском водохранилище.

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Экономика

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