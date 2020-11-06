Блогер показала на видео 'грязевые' дороги в Крыму

Качество дорог в оккупированном Крыму запечатлели на видео – дорожное покрытие находится в плохом состоянии.

В частности, блогер RoksolanaToday&КрымUA показала кадры из поселка Давыдовка, который расположен недалеко от Симферополя. Соответствующее видео было опубликовано в Twitter.

"И бочка синяя, и грязь прекрасная – все символы гавани родной!" – иронизирует блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Симферополе (территория оккупированного Крыма) местные жители могут снова начать получать грязную воду. Это может произойти из-за повышения мутности в Аянском водохранилище.