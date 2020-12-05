Блогер показала, чем питались люди в СССР: фотофакт

Блогер Тамара Гиль заявила, что в СССР можно было приобрести макароны разного качества.

Были высшего и первого сорта из твердых сортов пшеницы, а были дешевле – второго и третьего сорта из пшеницы классом похуже. Об этом она написала в Twitter.

"Я вот почему-то из детства запомнила отличную яичную вермишель в картонной упаковке", – отметила пользователь.

При этом в Советском Союзе во второй половине 1980-х годов колбасу второго сорта продавали по половине килограмма в одни руки.

Также блогер Максим Мирович пояснил, что советский общепит представлял собой достаточно жалкое зрелище. В советских столовых воровали много продуктов, поэтому многие блюда получались совсем не такими, как того требует рецептура.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в сети показали, как проходил типичный завтрак в СССР. Так, судя по кадру из советского фильма "Афоня", завтрак в те времена обычно состоял из несвежего хлеба, соли из консервной банки и макарон в алюминиевой кастрюле.