Блогер показал "высочайшее" качество дорог в "ДНР"
Блогер Денис Казанский показал качество дорог на оккупированной территории Донецкой области –дорожное покрытие находится в плохом состоянии.
"Дороги молодой "республики". Дебальцево – Красный Луч", – пишет он в Twitter.
Качество дорог в "ДНР" также высмеяли пользователи сети.
"Узнаю Росею. Частично они получили то, чего хотели: убитые заводы и дороги такие же, как и то недообразование, в состав которого они хотели вступить", – заявил garond.
"По ним что, танки ездили!?" – задался вопросом Citolis.
"Пусть по полю едут! Там есть что разминировать", – резюмировал Atman.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на оккупированной территории Донецкой области работники Енакиевского металлургического завода провели митинги с требованиями погасить задолженность по заработной плате. На акцию протеста собрались работники нескольких цехов.