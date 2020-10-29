Блогер показал "высочайшее" качество дорог в "ДНР"

Роман Груша Экономика 00:40, 30.10.2020

Блогер Денис Казанский показал качество дорог на оккупированной территории Донецкой области –дорожное покрытие находится в плохом состоянии.

"Дороги молодой "республики". Дебальцево – Красный Луч", – пишет он в Twitter.

Качество дорог в "ДНР" также высмеяли пользователи сети.

"Узнаю Росею. Частично они получили то, чего хотели: убитые заводы и дороги такие же, как и то недообразование, в состав которого они хотели вступить", – заявил garond.

"По ним что, танки ездили!?" – задался вопросом Citolis.

"Пусть по полю едут! Там есть что разминировать", – резюмировал Atman.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на оккупированной территории Донецкой области работники Енакиевского металлургического завода провели митинги с требованиями погасить задолженность по заработной плате. На акцию протеста собрались работники нескольких цехов.

Комментировать
Экономика

Смотрите также

Готовится к отмене языковой закон, земельная реформа и Антикоррупционный суд, – глава НАПК

Языковой скандал в маршрутке Славянска: в МВД отреагировали

Противник обстреливает наши позиции: ВСУ отвечать запрещено

Данилов намекнул, что решение КСУ угрожает нацбезопасности Украины

СМИ нашло у мужа-пенсионера судьи КС квартиру в Киеве за 13 млн гривен