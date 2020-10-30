Блогер показал 'высочайшее' качество дорог в 'ДНР'

Блогер Денис Казанский показал качество дорог на оккупированной территории Донецкой области –дорожное покрытие находится в плохом состоянии.

"Дороги молодой "республики". Дебальцево – Красный Луч", – пишет он в Twitter.

Дороги молодой республики (Дебальцево - Красный Луч) pic.twitter.com/VcGwiV6Ws8 — Денис Казанський (@den_kazansky) October 28, 2020

Качество дорог в "ДНР" также высмеяли пользователи сети.

"Узнаю Росею. Частично они получили то, чего хотели: убитые заводы и дороги такие же, как и то недообразование, в состав которого они хотели вступить", – заявил garond.

"По ним что, танки ездили!?" – задался вопросом Citolis.

"Пусть по полю едут! Там есть что разминировать", – резюмировал Atman.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на оккупированной территории Донецкой области работники Енакиевского металлургического завода провели митинги с требованиями погасить задолженность по заработной плате. На акцию протеста собрались работники нескольких цехов.