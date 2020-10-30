Блогер показал "высочайшее" качество дорог в "ДНР"

Роман Груша
Роман Груша
Экономика
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Блогер показал 'высочайшее' качество дорог в 'ДНР'

Блогер Денис Казанский показал качество дорог на оккупированной территории Донецкой области –дорожное покрытие находится в плохом состоянии.

"Дороги молодой "республики". Дебальцево – Красный Луч", – пишет он в Twitter.

Качество дорог в "ДНР" также высмеяли пользователи сети.

"Узнаю Росею. Частично они получили то, чего хотели: убитые заводы и дороги такие же, как и то недообразование, в состав которого они хотели вступить", – заявил garond.

"По ним что, танки ездили!?" – задался вопросом Citolis.

"Пусть по полю едут! Там есть что разминировать", – резюмировал Atman.

Блогер показал "высочайшее" качество дорог в "ДНР"
Блогер показал "высочайшее" качество дорог в "ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на оккупированной территории Донецкой области работники Енакиевского металлургического завода провели митинги с требованиями погасить задолженность по заработной плате. На акцию протеста собрались работники нескольких цехов.

УкраинаДенис Казанский