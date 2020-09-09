Пустые полки и продажа дефицита "из-под полы": как выглядел "совок" в Польше в 80-е годы.
Жизнь в Польше в 80-е годы очень напоминала "совок" в СССР – те же панельные девятиэтажки, на улицах было много советских машин, а магазины выглядели практически так же, как в Союзе.
По воспоминаниям Станислава Лема, в магазинах совковой Польши часто не было ничего, "кроме тоскливых банок с огурцами". Об этом в Живом Журнале рассказал блогер Максим Мирович.
Он описал, как выглядела жизнь поляков до падения "железного занавеса", после которого страна смогла провести реформы и войти в состав ЕС.
"Для начала давайте взглянем на то, как выглядели польские совковые магазины. Вот это польский Pewex – валютный магазин для избранных, где был весьма широкий ассортимент неплохих импортных продуктов. Тут могли отовариваться польские номенклатурщики, гэбня, военные и дипломаты – всё то сословие, обслуживающие режим Ярузельского. Словом, всё было точно так же, как в СССР", – рассказал Мирович.
Польский магазин Pewex maxim-nm.livejournal.com
"А вот так выглядели магазины для обычных граждан, фото сделано в той же Варшаве и в том же 1982 году, что и предыдущий кадр. Как видите – на полках нет ничего, кроме каких-то круп, соли и риса. В отличие от советских магазинов той же поры – есть детское питание "Малыш", произведённое в СССР. Видимо, его отправляли в Польшу, где в те годы режим уже начал шататься, а какой-нибудь Саратов терпел и так", – рассказал блогер.
Жизнь в Польше в 80-е годы maxim-nm.livejournal.com
Очереди за мясом, фотоснимок восьмидесятых годов. В Польше всё то же мало чем отличалось от СССР. Советская власть умудрялась с точностью до микрона воспроизводить свои торговые принципы по всему земному шару – от Венесуэлы до Северной Кореи.
Очредь за мясом maxim-nm.livejournal.com
"Вот это фото мясного отдела изнутри. Если вы не могли отстоять длинную очередь, которая возникала сразу после привоза мяса – то вашим уделом были вот такие пустые прилавки. На фоне пустых прилавков обычно можно увидеть стариков – у них не было сил стоять по 2-3 часа в очереди перед магазином, и они приходили уже после – в надежде, что в магазинах останется хоть что-нибудь. Словом, всё как в братском СССР.", – написал Мирович.
Пустые полки магазинов maxim-nm.livejournal.com
Еще одного фото – Варшава, 1982 год. "Интерьер чисто совкового магазина. Очереди, покупатели от продавцов отделены широкими прилавками, на стеллажах почти ничего нет. В очереди одни женщины с маленькими детьми, которых не с кем было оставить дома – так как надо было стоять в очередях, чтобы купить хоть что-нибудь. Ну что, уже хотите назад в СССР советскую Польшу?", – спросил блогер.
Польский магазин maxim-nm.livejournal.com
"Уличная торговля на улицах Варшавы, классика совка – в магазин привезли что-то ценное, судя по фото – какие-то помидоры или яблоки, и торговые работники продают его за пределами торговой точки, "мимо кассы". А ещё обратите внимание на витрины – там стоят те самые тоскливые советские горы консервных банок из серии "как из четырёх видов товара состряпать изобилие", – объяснил блогер.
Уличная торговля maxim-nm.livejournal.com
Отдел электроники в польском универмаге – на фото только пустые полки. Синие коробки можно увидеть только на заднем плане, в отделе "Телефоны и туристическое освещение" – скорее всего, в коробках какие-то фонарики.
Пустой отдел бытовой техники maxim-nm.livejournal.com
"А это мебельный магазин. С мебелью в Польше было более-менее – польские "стенки" весьма ценились в СССР за относительно неплохое качество, думаю все вы помните фразу Лукашина о "польском гарнитуре" из фильма "С лёгким паром", – напомнил Мирович.
Мебельный отдел maxim-nm.livejournal.com
Польские квартиры выглядели не сильно лучше, чем в СССР.
"Снимок 1982 года – мальчишки помогают родителям и соорудили в кухне инкубатор с лампой по выращиванию цыплят. Наверное – была неплохая прибавка к небольшой советской зарплате", – рассказал автор.
Польская квартира maxim-nm.livejournal.com
Обычная варшавская кухня в типовой квартире. Женщина показывает фотографу продуктовые талоны – с этим в Польше всё точно так же, как и в СССР.
Быт поляков maxim-nm.livejournal.com
Как сообщал OBOZREVATEL:
Люди, ностальгирующие по СССР, любят вспоминать, какие в нем были низкие цены. Правда, если сравнить их с зарплатами того времени, становится ясно, что, кроме самых простых продуктов, денег мало на что хватало.
Жители СССР, которым пропаганда рассказывала о производстве тысяч танков и "самой передовой науке", в обычной жизни были вынуждены ремонтировать очки синей изолентой и искать советы, как из "ушей" от старой меховой шапки сделать для детей дефицитные варежки.
Бытовая техника в СССР стоила заоблачных денег. Так, телевизор с экраном 3х4 см стоил как две зарплаты, а в 60-е годы позволить себе холодильник могли только 5% семей "сверхдержавы".
Рассказы о небывалой технологичности и надежности советской бытовой техники в большинстве случаев оказываются мифами. В большинстве случаев лучшие примеры – украдены (или реже – куплены) на Западе.
Один из ныне популярных "советских" мифов состоит в том, что якобы "до перестройки в Союзе жили очень сытно". Однако кадры из магазинов из фильмов, чудом пропущенные цензурой, в пыль разбивают это утверждение.
Обычные бананы в Советском союзе были жутким дефицитом и считались деликатесом. Чтобы их "достать", люди часами стояли в очередях, а купив, зачастую не знали, как их нужно есть.
Конфеты хорошего качества в СССР были таким же дефицитом, как и любые другие нормальные продукты. Детям их давали по 1-2 штуки, а вместо сладостей все грызли сладкие брикеты из киселя-концентрата.
"Колбаса по 2,20" – один из символов, по которому тоскуют "фанаты совка" и с которого смеются противники строя. Тогда это был продукт далеко не ежедневного потребления, а из-за дефицита мяса практически всю продукцию мясокомбинатов из Украины вывозили в Москву.
В том, что знаменитая советская "вареная колбаса по 2,20" на 99% состояла из лучшего мяса, могут быть уверены лишь те, кто или не читал советских ГОСТов, или открывал их только на первой странице.
Дешевизна продуктов питания в СССР на самом деле преувеличена. На среднюю зарплату работающий человек в современной Украине может купить почти на треть больше еды, чем житель Союза в 1985 году.
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