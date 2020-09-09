Пустые полки и продажа дефицита "из-под полы": как выглядел "совок" в Польше в 80-е годы.

Жизнь в Польше в 80-е годы очень напоминала "совок" в СССР – те же панельные девятиэтажки, на улицах было много советских машин, а магазины выглядели практически так же, как в Союзе.

По воспоминаниям Станислава Лема, в магазинах совковой Польши часто не было ничего, "кроме тоскливых банок с огурцами". Об этом в Живом Журнале рассказал блогер Максим Мирович.

Он описал, как выглядела жизнь поляков до падения "железного занавеса", после которого страна смогла провести реформы и войти в состав ЕС.

"Для начала давайте взглянем на то, как выглядели польские совковые магазины. Вот это польский Pewex – валютный магазин для избранных, где был весьма широкий ассортимент неплохих импортных продуктов. Тут могли отовариваться польские номенклатурщики, гэбня, военные и дипломаты – всё то сословие, обслуживающие режим Ярузельского. Словом, всё было точно так же, как в СССР", – рассказал Мирович.

Польский магазин Pewex maxim-nm.livejournal.com

"А вот так выглядели магазины для обычных граждан, фото сделано в той же Варшаве и в том же 1982 году, что и предыдущий кадр. Как видите – на полках нет ничего, кроме каких-то круп, соли и риса. В отличие от советских магазинов той же поры – есть детское питание "Малыш", произведённое в СССР. Видимо, его отправляли в Польшу, где в те годы режим уже начал шататься, а какой-нибудь Саратов терпел и так", – рассказал блогер.

Жизнь в Польше в 80-е годы maxim-nm.livejournal.com

Очереди за мясом, фотоснимок восьмидесятых годов. В Польше всё то же мало чем отличалось от СССР. Советская власть умудрялась с точностью до микрона воспроизводить свои торговые принципы по всему земному шару – от Венесуэлы до Северной Кореи.

Очредь за мясом maxim-nm.livejournal.com

"Вот это фото мясного отдела изнутри. Если вы не могли отстоять длинную очередь, которая возникала сразу после привоза мяса – то вашим уделом были вот такие пустые прилавки. На фоне пустых прилавков обычно можно увидеть стариков – у них не было сил стоять по 2-3 часа в очереди перед магазином, и они приходили уже после – в надежде, что в магазинах останется хоть что-нибудь. Словом, всё как в братском СССР.", – написал Мирович.

Пустые полки магазинов maxim-nm.livejournal.com

Еще одного фото – Варшава, 1982 год. "Интерьер чисто совкового магазина. Очереди, покупатели от продавцов отделены широкими прилавками, на стеллажах почти ничего нет. В очереди одни женщины с маленькими детьми, которых не с кем было оставить дома – так как надо было стоять в очередях, чтобы купить хоть что-нибудь. Ну что, уже хотите назад в СССР советскую Польшу?", – спросил блогер.

Польский магазин maxim-nm.livejournal.com

"Уличная торговля на улицах Варшавы, классика совка – в магазин привезли что-то ценное, судя по фото – какие-то помидоры или яблоки, и торговые работники продают его за пределами торговой точки, "мимо кассы". А ещё обратите внимание на витрины – там стоят те самые тоскливые советские горы консервных банок из серии "как из четырёх видов товара состряпать изобилие", – объяснил блогер.

Уличная торговля maxim-nm.livejournal.com

Отдел электроники в польском универмаге – на фото только пустые полки. Синие коробки можно увидеть только на заднем плане, в отделе "Телефоны и туристическое освещение" – скорее всего, в коробках какие-то фонарики.

Пустой отдел бытовой техники maxim-nm.livejournal.com

"А это мебельный магазин. С мебелью в Польше было более-менее – польские "стенки" весьма ценились в СССР за относительно неплохое качество, думаю все вы помните фразу Лукашина о "польском гарнитуре" из фильма "С лёгким паром", – напомнил Мирович.

Мебельный отдел maxim-nm.livejournal.com

Польские квартиры выглядели не сильно лучше, чем в СССР.

"Снимок 1982 года – мальчишки помогают родителям и соорудили в кухне инкубатор с лампой по выращиванию цыплят. Наверное – была неплохая прибавка к небольшой советской зарплате", – рассказал автор.

Польская квартира maxim-nm.livejournal.com

Обычная варшавская кухня в типовой квартире. Женщина показывает фотографу продуктовые талоны – с этим в Польше всё точно так же, как и в СССР.

Быт поляков maxim-nm.livejournal.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram