Против Путина и Ко выдвинули громкое обвинение из-за пандемии коронавируса

В России власти вместо поддержки бизнеса и населения в период пандемии коронавируса продолжают "пилить" и тратить гигантские бюджеты.

Об этом написал блогер "Серпом По" для "24 Канала". При этом он отметил, что сам бюджет как раз и сформирован с помощью налогов обычного население и предпринимателей.

"Собянин в Москве к уже закупленной на миллиарды плитке докупит ее еще на 16 млрд… Федеральные власти потратят 26, 5 млрд руб. (из которых около 15 млрд в этом году) "на бессмысленный и беспощадный переезд Верховного суда из Москвы в Санкт-Петербург". Столько нужно на строительства комплекса зданий в Питере. Это ж очень важно! Срочно! Не отменить, не перенести! Бомжуют ведь верховные судьи в "Не резиновой". Отсюда и качество работы такое. А посмотрите, как Конституционный суд эффективно заработал! Это все из-за переезда. Бытие определяет сознание, понимаешь!" – написал блогер.

Владимир Путин

Он также подчеркнул, что в то время как богачи по всему миру жертвуют миллионы долларов на борьбу с COVID19, в России такой тенденции не наблюдается совсем.

"Ну не сбрасываться же путинским дружкам еще и на это. Они и так вон, бедняжки, поиздержались. Аж по миллиардику скинулись. Лишнюю квартиру теперь не прикупят. Вот у главы "Газпрома" Миллера она площадью 1396,3 кв метров в центре Питера и как раз-таки 1 млрд руб. стоит. Ну не под суд же ее отдавать. Лучше еще с граждан за газ лишнюю копейку слупить. На новые апартаменты не хватает", – сказано в тексте.

Он утверждает, что власти не только не выделяют дополнительные средства на борьбу с вирусом, они, наоборот, хотят еще и дополнительно заработать на пандемии.

"Например, создать в этот период условия для работы в первую очередь подконтрольному бизнесу, чтобы остальной можно было обанкротить и потом скупить по дешевке. Монополизировать продажу масок, отдав ее в руки близких чиновникам компаний. А может быть хотите тест на коронавирус? Только за деньги! Или желаете на дорожающем бензине копейку сэкономить? Нет уж, введем запрет на импорт более дешевых, чем в России, нефтепродуктов. Ну и, конечно, запреты и штрафы, штрафы, штрафы... А вместо помощи салюты и плитка. На них никогда денег не жалко", – иронизирует автор.

Блогер подчеркнул, что в России пандемия пока даже не пересекла свой экватор, так что ситуация будет только ухудшаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитики спрогнозировали, что российская экономика из-за пандемии коронавируса уменьшится на 3,8% в 2020 году в лучшем случае, в худшем — на 10,2%.

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