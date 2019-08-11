Ближе к России? Кум Путина призвал пересмотреть торговлю с ЕС

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук призвал Украину пересмотреть соглашение о зоне свободной торговли с Европейским Союзом.

Своим мнением поделился он на странице в Twitter.

"Мы сегодня должны пересмотреть условия зоны свободной торговли с ЕС, чтобы оживить нашу экономику, дать возможность через создание рабочих мест, через рост экономики наполнить доходную часть бюджета. Необходимо идти именно по этому пути", – написал Медведчук.

Виктор Медведчук Громадське

Мы сегодня должны пересмотреть условия зоны свободной торговли с ЕС, чтобы оживить нашу экономику, дать возможность через создание рабочих мест, через рост экономики наполнить доходную часть бюджета. Необходимо идти именно по этому пути.#бизнес #финансы #деньги #политика pic.twitter.com/6poSOLjluE — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) August 11, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL:

Зона свободной торговли между Украиной и Евросоюзом начала действовать с 1 января 2016 года.

С 1 января 2019 года вступила в силу Региональная конвенция о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения.

В Украине выразили опасения, что соглашение осталось декларативным документом и так и не отразилось на торговле с ЕС.

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