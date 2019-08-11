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Ближе к России? Кум Путина призвал пересмотреть торговлю с ЕС

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Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук призвал Украину пересмотреть соглашение о зоне свободной торговли с Европейским Союзом.

Своим мнением поделился он на странице в Twitter.

"Мы сегодня должны пересмотреть условия зоны свободной торговли с ЕС, чтобы оживить нашу экономику, дать возможность через создание рабочих мест, через рост экономики наполнить доходную часть бюджета. Необходимо идти именно по этому пути", – написал Медведчук.

Новости
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Виктор Медведчук

Виктор Медведчук

Громадське

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Зона свободной торговли между Украиной и Евросоюзом начала действовать с 1 января 2016 года.

  • С 1 января 2019 года вступила в силу Региональная конвенция о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения.

  • В Украине выразили опасения, что соглашение осталось декларативным документом и так и не отразилось на торговле с ЕС.

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Тема
Зона свободной торговли с ЕС
Персоны
Виктор Медведчук Владимир Путин
Место
Украина
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Макарский Александр
Макарский Александр
На святое замахнулся,зрадник. Кто же,кроме ЕС купит незалежных джмелей и равликов?
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0
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Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
Макарский Александр, почему-то аленей этот вопрос волнует больше всего, не находишь это подозрительным ? А ваш засланный-зас(р)анный казачек может что угодно говорить, как раз к его мнению никто прислушиваться не будет !
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Науменко Адександр
Науменко Адександр
Він чоловік Оксани Марченко і більш ніхто!
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Мертветчук знов і знов грає заїжджену платівку на вимогу кума, знаючи наперед, що вона давно вже не в українському хіт-параді.
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