''Ближе, чем вы думаете'': аналитики предсказали миру новый коллапс 

В Национальном банке во время открытой встречи с клиентами определили перечень главных экономических угроз для Украины. Среди них – внешний кризис. Если прогнозы ведущих аналитиков окажутся верными и мир настигнет очередной удар, пострадают и украинцы.

OBOZREVATEL ознакомился с отчетами Всемирного экономического форума (ВЭФ), Международного валютного фонда (МВФ), Bank of America и выяснил, стоит ли ждать мирового кризиса и как это затронет Украину.

Главное:

Мировая экономика находится на пороге кризиса, уверены во Всемирном экономическом форуме;

Кризис коснется и Украины (сократятся валютные выручки, пострадает курс гривни и т.д);

Под угрозой в том числе и курс доллара, он за несколько лет может потерять треть своей стоимости.

Структурные реформы вместо денежных инъекций

"Следующий экономический кризис ближе, чем вы думаете", – говорится в публикации ВЭФ, подготовленной известным экономистом Киан Лиу. Экономики многих стран, по мнению эксперта, больны. В пример Лиу приводит Грецию, где власти использовали международные кредиты, чтобы держаться на плаву, но при этом не смогли по-настоящему решить проблемы.

"Следующий экономический кризис ближе, чем вы думаете", –говорится в отчете.

Денежные вливания (в том числе кредитные) для экономики подобны адреналину. В случае остановки сердца они могут запустить орган. Но причина остановки останется, и проблемы вскоре могут вернуться. "Лечение больной экономики требует структурных реформ, которые могут охватывать все: от финансовых рынков и рынков труда до налоговых систем, моделей рождаемости и политики в области образования", – говорится в материале ВЭФ.

Подобная проблема актуальна и для Украины. Правда, зачастую мировой кризис начинается с крупных экономик, а не развивающихся стран. И сейчас проблемы актуальны не только для нас, но и для такого гиганта как США. Мировой финансовый кризис 2008 года начался с рынка недвижимости. А сейчас в штатах цены на жилье на 8% выше чем до того, как мыльный пузырь лопнул.

"Поскольку ужесточение денежно-кредитной политики выявляет уязвимости в реальной экономике, крах пузырей цен на активы вызовет еще один экономический кризис, который может быть еще более серьезным", – отмечает Киан Лиу.

В докладе "О глобальных рисках" предполагают, что проблемы мировую экономику ждут уже в 2019 году. Также возрастет риск как экономических, так и политических конфронтаций между основными державами. Аналогичная пропорция ожидает дальнейшего разрушения многосторонних торговых правил и соглашений.

Глава правления альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик уверен: отсутствие стабильности во всех сферах жизнедеятельности мира свидетельствует о приближении глобального финансового кризиса. А предыдущий кризис 2008 года был только предвестником настоящего коллапса.

"Еще когда был прошлый мировой финансовый кризис, я говорил, что это только начало. Тогда и ФРС, и финансовые органы европейского сообщества и США предприняли определенные действия чтобы его приглушить, выпустив дополнительные средства и погасив эту проблему", – пояснил Боровик.

В то же время аналитик Вадим Иосуб считает, что масштабного кризиса не будет. И в первую очередь на это указывает тот факт, что его все ожидают. "Самый верный признак того, что в ближайшее время глобального кризиса не будет это то, что сейчас все обсуждают его угрозу. По-настоящему разрушительные кризисы приходят на пике всеобщей эйфории, тогда, когда их никто не ждет", - пояснил Иосуб.

Что указывает на приближающийся кризис:

Нарушились торговые отношения между крупными игроками (в том числе между США и Китаем). В международной системе произошли разломы, а это может спровоцировать более серьезные проблемы.

Возможное подорожание энергоносителей. Причем если энергоресурсы подорожают, это ударит и по тем, кто продает газ, и по тем, кто его покупает. "Шоковое изменение цен на энергоносители" считается самым серьезным риском в двух странах – Украине и Казахстане", – говорится в отчете "О глобальных рисках".

Рост социальных расходов. Если темпы роста расходов не будут компенсироваться увеличением ВВП, целый ряд рискует оказаться в ситуации наращивания долгов и фискального кризиса (когда собранных налогов не хватает).

Безработица в развитых странах и нехватка кадров в развивающихся. Так, в то время как в одних странах увеличиваются угрозы безработицы, в Украине и в ряде других стран в результате глобализации рынка труда кадры мигрируют в страны с более высокими зарплатами, прогнозируя кадровый голод.

Доллар под угрозой

Ведущие экономисты также прогнозируют возможный удар в ближайшие несколько лет и по американской валюте. Так, доллар до 2024 года упадет на 40%, цены на сырье вырастут, а акции начнут распродавать, заявил в своем отчете гендиректор компании A.G. Bisset Associates LLC Ульф Линдал. Финансист считается одним из самых влиятельных в США, он специализируется на изучении финансовых рынках. К такому прогнозу стоит относиться с осторожностью. Но при этом о негативном будущем американской валюты все чаще говорят ведущие экономические умы. Подобные тенденции отметили, например, в одном из последних докладов World Economic Forum.

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Линдан уверен, что ему удалось обнаружить цикличную зависимость доллара, которую он и описал в докладе. Финансист изучил колебания американской валюты с 1970 года. Оказалось, что каждые 14-16 лет наблюдается падение курса на 35-48%. Новый цикл снижения, считает гендиректор A.G. Bisset Associates LLC, начался еще в прошлом году, а закончится через шесть лет. Тогда "американец" опустится до максимально низкой точки.

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