''Снова вешают лапшу'': в Крыму разоблачили новый фейк оккупантов

В Крыму оккупантов поймали на лжи об избытке электричества на территории аннексированного полуострова.

В частности, еще в октябре 2018 года оккупационные власти Крыма заявили, что начали поставлять электричество с территории полуострова на Кубань, пишет в Twitter блогер Крымский бандеровец.

Однако уже в конце декабря оккупанты сообщили, что только планируют начать поставки электричества из Крыма.

"Снова вешают лапшу об избытке электричества в Крыму", – отметил блогер.

По его словам, блэкауты на территории аннексированного полуострова продолжаются.

Крым. В октябре 2018 года оккупанты заявили, что НАЧАЛИ поставлять электричество из Крыма на Кубань. Сегодня оккупанты заявили, что только ПЛАНИРУЮТ начать поставки электричества из Крыма на Кубань. Снова вешают лапшу об избытке электричества в Крыму. Блэкауты продолжаются pic.twitter.com/m8jNraCIup — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 28 декабря 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия придумала, как обмануть ЕС с турбинами для электроснабжения Крыма. В частности, компания "Технопромэкспорт" решила купить газовые турбины Siemens для Ударной ТЭС в Тамани через так называемого комплексного поставщика.