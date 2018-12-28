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''Снова вешают лапшу'': в Крыму разоблачили новый фейк оккупантов

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В Крыму оккупантов поймали на лжи об избытке электричества на территории аннексированного полуострова.

В частности, еще в октябре 2018 года оккупационные власти Крыма заявили, что начали поставлять электричество с территории полуострова на Кубань, пишет в Twitter блогер Крымский бандеровец.

Однако уже в конце декабря оккупанты сообщили, что только планируют начать поставки электричества из Крыма.

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"Снова вешают лапшу об избытке электричества в Крыму", – отметил блогер.

По его словам, блэкауты на территории аннексированного полуострова продолжаются.

''Снова вешают лапшу'': в Крыму разоблачили новый фейк оккупантов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия придумала, как обмануть ЕС с турбинами для электроснабжения Крыма. В частности, компания "Технопромэкспорт" решила купить газовые турбины Siemens для Ударной ТЭС в Тамани через так называемого комплексного поставщика.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Сегодня вышел на рабочую мощность второй блок Крымской ТЭС. 470 мегаватт поступает в энергосистему Крыма. Через несколько дней подключат второй блок Балаклавской ТЭС
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Крым впервые поделился электроэнергией с материковой частью РФ. Текст: Илья Изотов (Симферополь). ... Первые "лишние" 28 мегаватт, появившиеся в энергосистеме полуострова в утренние часы, реализованы потребителям материковой части РФ. Это событие энергетики называют историческим: выработка собственной генерации Крымского полуострова достигла 542 мегаватт. ... До последнего времени дефицит генерирующих мощностей на территории Крымской энергосистемы покрывался за счет перетоков электроэнергии из смежной энергосистемы Кубани.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Блэкауты продолжаются? Где? В Житомире или где там эта свиносотня из информационных войск сидит?
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